'Bizi soyup soğana çevirdi'

Mahkeme heyeti, müştekilerin sanık Fadıl Akgündüz'den şikayetçi olması nedeniyle farklı mahkemelerde açılan 11 dosyanın bu davayla birleştirilmesine karar verildiğini belirtti.



Duruşmada, Fadıl Akgündüz ve yeğeni Mehmet Salih Obut, önceki beyanlarını tekrar ettiğini söyledi.



ŞİKAYETÇİ OLDULAR



Müşteki Özlem Sürmeli, Caprice Gold projesinden 2013 ve 2014'te 3 devre mülk sözleşmesi yaptığını, karşılığında 600 bin lira ödediğini, ancak 4-5 ay kira bedeli alabildiğini belirterek, mağdur edildiği için şikayetçi olduğunu ifade etti.



Caprice Gold projesinden 1 milyon liralık devre mülk aldığını dile getiren müşteki Mustafa Sürmeli ise 50-60 bin lira kira bedeli aldığını, projenin tamamlanmaması nedeniyle mağdur olduğunu kaydetti.



Daha önce bilirkişi heyetinin oluşturulamadığını, bu nedenle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na müzekkere yazılarak bilirkişi isimlerinin bildirilmesinin istendiğini belirten mahkeme heyeti, yazılan müzekkere cevabında görevlendirilen kişilerin belli olması nedeniyle dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.



Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



Heyetin kararının ardından mağdurlar, Fadıl Akgündüz ve yeğeni Mehmet Salih Obut'a beddua etti.



“ÜMİDİMİZ YOK AMA...”



Davanın mağdurları duruşmanın ardından basın açıklaması yaptı.



Mağdurların her geçen gün arttığına işaret eden Ali Galip Oflazer, mahkemenin gidişatına göre değişen ve gelişen hiçbir şeyin olmadığını savundu.



Oflazer, Akgündüz'ün bir önceki mahkemede söylediği gibi "Proje büyük olduğu için memleketin durumları ortada, ekonomik durumlar ortada, görüşmelerimiz var" dediğini belirterek, "Geçen duruşmada söylediği aynı mazeretleri şimdi de bu davada söylüyor. Herhangi bir değişiklik yok ve sorgulamadan bir netice çıkacak diye hiçbir arkadaşımızın ümidi de yok ama biz Türk adaletine güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Gecikmiş adaletin adalet olmadığını söyleyen mağdur Mehmet Ayhan ise, kira garantili olarak projeden yer aldıklarını, dini duygularının sömürülmesi sonucu mağdur olduklarını ifade etti.

"BİZİ SOYUP SOĞANA ÇEVİRDİ"



Mağdurlardan Yakup Terzi, "Fadıl Akgündüz bizi soydu, soğana çevirdi. 4-5 senedir bizim hakkımızı yiyor" dedi.



Mağdurlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'dan yardım talebinde bulundu.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, Caprice Gold Bayrampaşa ön ödemeli devre mülk ve Caprice Gold Maldivler ön ödemeli devre tatil projeleri kapsamında 349 kişiden para toplandığı ancak sözleşme hükümlerinin yerine getirilmediği belirtiliyor.



Her iki projenin de tamamlanmadığı, müşterilerin mağdur edildiği ve paralarının geri ödenmediği ifade edilen iddianamede, sanıkların 349 müştekiye yönelik, ''nitelikli dolandırıcılık'' suçundan 698 yıldan 2 bin 443'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.