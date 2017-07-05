''Bizi kimse durduramaz, kazanımlarımızı İran'a borçluyuz...''

İran tarafından desteklenen Şii çatı örgütü Haşdi Şaabi komutanı, Irak Başbakanı Abadi'nin emriyle dahi dağıtılamayacağını, buna kimsenin gücünün yetmeyeceğini söyledi.

Haşdi Şaabi çatı örgütünün üst düzey yöneticilerinden Ebu Mehdi El Mühendis, hiç kimsenin Haşdi Şaabi'yi dağıtamayacağını söyledi.

İran TV ve Radyo Birliği toplantısında konuşan Ebu Mehdi El Mühendis, Haşdi Şaabi’nin Musul operasyonundan sonra dağıtılacağına dair iddialara ilişkin, “Başbakan imzalasa dahi bu olmayacak. Gerekirse bir kez daha toplanılacak. Haşdi Şaabi’nin dağıtılması büyük bir suçtur. Çünkü ümit verici bir harekettir” ifadelerini kullandı

Mühendis, “Haşdi Şaabi gelecek seçime katılmayacak. Ancak Haşdi Şaabi çizgisinde siyasi partiler sürece katılacak” diye konuştu. ,

Üst düzey Haşdi Şaabi yetkilisi ayrıca, “İran ve Hizbullah’ın Haşdi Şaabi’ye doğrudan yardımı olmasaydı, şimdi elde ettiğimiz kazanımların hiçbiri olmayacaktı” ifadelerini kullandı.