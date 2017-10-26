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'Bize neden sıra gelmiyor' dedi, görevliyi bıçakladı!

Adana Şehir Hastanesi'nde sıra tartışması nedeniyle hasta yakını, hasta kayıt görevlisini bıçakladı.

26 Ekim 2017 Perşembe 21:59

Adana'da annesinin rahatsızlığı nedeniyle Adana Şehir Hastanesi'ne gelen Kadir S. isimli vatandaş kendisine sıra gelmediği gerekçesiyle tartıştığı hasta kayıt görevlisi Ferhat K.'yi bıçakla yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Yüreğir İlçesi'nde bulunan Adana Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. Kadir S. rahatsızlanan annesini acil servise getirip sıra numarası aldı. Bir süre sonra Kadir S. kendisine sıra gelmeyince hasta kayıt görevlisi Ferhat K.'nin üstüne yürüdü. Çıkan tartışmada Kadir S. cebinden çıkardığı bıçakla Ferhat K.'yı iki yerinden yaraladı. Hastane güvenlik görevlisi ve polisin müdahalesiyle Kadir S. etkisiz hale getirilirken, Ferhat K. aynı hastanede tedaviye alındı. Kadir S.'nin polis merkezine götürülmesi sırasında annesi baygınlık geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 21:59
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