Bize dokunan dersini alır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İzmir'in Aliağa ilçesinde LNG terminali ve Tire ilçesinde SÜTAŞ Entegre Tesisleri açılışına katıldı. El Bab'ın hallolmak üzere olduğunu belirten Erdoğan, özetle şunları söyledi:



Eğer dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri haline gelmek, hedeflerimizi gerçekleştirecek güce ve imkanlara kavuşmak istiyorsak, finans, enerji ve bilişimde söz sahibi olmalıyız. Türkiye'nin petrolü, doğalgazı yok ancak çok daha önemli bir avantajı var. O da genç insan gücüdür. Biz Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmekte kararlıyız. Buna inanıyoruz.



OYUNLARI DEŞİFRE ETTİK



Dikkat ederseniz son yıllarda artan saldırılar, istikrar ve güven iklimini zedelemeye yöneliktir. Türkiye'nin enerjisini ve dikkatini kalkınmadan, gelişmeden, yatırımdan uzaklaştırıp kısır gündemlere, güvenlik kaygılarına, belirsizliğine mahkum etmek isteyenlerin oyunlarına hiçbir zaman gelmedik, gelmeyeceğiz ve bu oyunları da deşifre ettik. Son 3,5 yıldır kesintisiz bir şekilde her türlü yol denendiği halde Türkiye, kalkınma gündeminden asla kopmadı.



HİÇ ENDİŞE ETMEYİN



Hiç endişe etmeyin, bu terör belasını da evelallah toprağa gömeceğiz ve gömüyoruz. Şu anda El Bab, birileri kurusıkı atıyor, 'Dünyayı biz mi kurtaracağız?' diyor. Dünyayı kurtarma derdi değil bu. Kilis'e bomba düştüğü zaman 'Neredesin hükümet, neredesin ey devlet?' diyorsun. Kilis'e bomba atanların üzerine gittiğin zaman da bu sefer, 'Dünyayı biz mi kurtaracağız?' Bunlar ne saf insanlar.



TERÖRÜN ÜSTÜNE HER YERDE GİDECEĞİZ



Tabii gideceğiz. Boşuna mı biz 'terörden arındırılmış güvenli bölge' diye bir açıklamayı ta başından beri yaptık. Ama sabır sabır sabır, anlamadılar, o zaman dedik 'Biz terörün üzerine sadece ülkemizde değil, orada da gideceğiz.' İşte şimdi El Bab, hamdolsun neredeyse hallolmak üzere ve Silahlı Kuvvetlerimiz, Özgür Suriye Ordusu'yla beraber orayı da hallediyor.



BİR ÖLÜRÜZ BİN DİRİLİRİZ



İstanbul'da bir terör eylemi oldu, Kayseri'de bir terör eylemi oldu. Rusya büyükelçisine bir suikast düzenlendi. El Bab'da 16 şehidimiz var. Fakat biz bir ölürüz bin diriliriz. El Bab'da bini aşkın DEAŞ'lı orada öldürüldü. Diyorlar ki 'Bu işin bir diplomatik yanının olması lazım.' Olmadığını kim söylüyor sana? Biz çevrede, koalisyon güçleriyle beraberiz çalışıyoruz, Rusya ile aynı şekilde, İran'la aynı şekilde, bütün bunlarla görüşmek suretiyle bir taraftan da bunu yapıyoruz.



KARARLILIKLA YOLA DEVAM



Aynı şekilde Suudi Arabistan, Katar, bütün bunlarla görüşerek bu çalışmaları sürdürüyoruz. Bize kimse diplomasi dersi vermesin. Biz dersimizi iyi biliyoruz. Bundan sonraki süreçte de aynı kararlılıkla yola devam edeceğiz. Bize dokunan hesabını iyi yapsın, dersini alır. Canımız acıyor farkındayız ama onlara da gereğini yaparız.



Vatandaş 2 milyar $ bozdurdu



Erdoğan, “Bugün güvenlik güçlerimiz Suriye'de PYD ve DEAŞ'la, ülke içinde PKK, DEAŞ ve FETÖ ile yoğun mücadele içindedir. Milletimizin güvenlik güçlerine desteğini görüyorum. O yüzden diyorum ki bu millet yüce bir millettir. Kimse bu topraklar üzerinde operasyon düşünmesin bedelini ağır öderler. Nitekim ödüyorlar. Türkiye'nin mücadelesi tek bir alanla sınırlı değildir. Terörden darbe girişimine, ekonomik provokasyonlardan diplomatik suikastlara kadar her yol deneniyor" dedi. Türkiye'ye ekonomik baskı uyguladıklarını belirten Erdoğan, “Gelin ne kadar dolar varsa TL'ye çevirin dedim. Sağ olsunlar şu ana kadar benim vatandaşım yaklaşık 2 milyar doları TL'ye çevirdi. Bugün dağlarda PKK'yla mücadele eden, El Bab'ı DEAŞ'tan kurtarmaya çalışan, FETÖ'yle mücadele eden, Başika'da Ninova muhafızlarını eğiten, Afganistan'da görev yapan velhasıl ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında mücadele eden güvenlik güçlerimiz bizden ülkemizin kalkınması için çalışmamızı bekliyor" diye konuştu.



Miting gibi açılış

Erdoğan, SÜTAŞ'ın Entegre Tesislerinin açılış töreni öncesi vatandaşlara hitap etti. Alandaki vatandaşların, “Dik dur eğilme, bu millet seninle" tezahüratları üzerine Erdoğan, “Hiç endişeniz olmasın, evelallah biz bugüne kadar hiçbir gücün karşısında eğilmedik, sadece Rabbimizin karşısında, huzurunda rükuya eğiliriz, başka yok" diye konuştu.



Putin'e Karlov telefonu



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen suikastla ilgili yürütülen soruşturma ele alındı. Erdoğan ve Putin ayrıca Suriye ve Halep'teki

gelişmeleri de görüştü.

