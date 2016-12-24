Cloudflare

Bize dokunan dersini alır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili, “El Bab neredeyse hallolmak üzere ve silahlı kuvvetlerimiz, Özgür Suriye Ordusu’yla beraber orayı da hallediyor” dedi. El Bab’da bini aşkın DEAŞ’lının öldürüldüğünü de belirten Erdoğan, ‘’Bize dokunan hesabını iyi yapsın, dersini alır’’ diye konuştu

Bize dokunan dersini alır
Eklenme: 24 Aralık 2016, 08:56
Bu haber 1.685 kez okundu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İzmir'in Aliağa ilçesinde LNG terminali ve Tire ilçesinde SÜTAŞ Entegre Tesisleri açılışına katıldı. El Bab'ın hallolmak üzere olduğunu belirten Erdoğan, özetle şunları söyledi:

Eğer dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri haline gelmek, hedeflerimizi gerçekleştirecek güce ve imkanlara kavuşmak istiyorsak, finans, enerji ve bilişimde söz sahibi olmalıyız. Türkiye'nin petrolü, doğalgazı yok ancak çok daha önemli bir avantajı var. O da genç insan gücüdür. Biz Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmekte kararlıyız. Buna inanıyoruz.

OYUNLARI DEŞİFRE ETTİK

Dikkat ederseniz son yıllarda artan saldırılar, istikrar ve güven iklimini zedelemeye yöneliktir. Türkiye'nin enerjisini ve dikkatini kalkınmadan, gelişmeden, yatırımdan uzaklaştırıp kısır gündemlere, güvenlik kaygılarına, belirsizliğine mahkum etmek isteyenlerin oyunlarına hiçbir zaman gelmedik, gelmeyeceğiz ve bu oyunları da deşifre ettik. Son 3,5 yıldır kesintisiz bir şekilde her türlü yol denendiği halde Türkiye, kalkınma gündeminden asla kopmadı.

HİÇ ENDİŞE ETMEYİN

Hiç endişe etmeyin, bu terör belasını da evelallah toprağa gömeceğiz ve gömüyoruz. Şu anda El Bab, birileri kurusıkı atıyor, 'Dünyayı biz mi kurtaracağız?' diyor. Dünyayı kurtarma derdi değil bu. Kilis'e bomba düştüğü zaman 'Neredesin hükümet, neredesin ey devlet?' diyorsun. Kilis'e bomba atanların üzerine gittiğin zaman da bu sefer, 'Dünyayı biz mi kurtaracağız?' Bunlar ne saf insanlar.

TERÖRÜN ÜSTÜNE HER YERDE GİDECEĞİZ

Tabii gideceğiz. Boşuna mı biz 'terörden arındırılmış güvenli bölge' diye bir açıklamayı ta başından beri yaptık. Ama sabır sabır sabır, anlamadılar, o zaman dedik 'Biz terörün üzerine sadece ülkemizde değil, orada da gideceğiz.' İşte şimdi El Bab, hamdolsun neredeyse hallolmak üzere ve Silahlı Kuvvetlerimiz, Özgür Suriye Ordusu'yla beraber orayı da hallediyor.

BİR ÖLÜRÜZ BİN DİRİLİRİZ

İstanbul'da bir terör eylemi oldu, Kayseri'de bir terör eylemi oldu. Rusya büyükelçisine bir suikast düzenlendi. El Bab'da 16 şehidimiz var. Fakat biz bir ölürüz bin diriliriz. El Bab'da bini aşkın DEAŞ'lı orada öldürüldü. Diyorlar ki 'Bu işin bir diplomatik yanının olması lazım.' Olmadığını kim söylüyor sana? Biz çevrede, koalisyon güçleriyle beraberiz çalışıyoruz, Rusya ile aynı şekilde, İran'la aynı şekilde, bütün bunlarla görüşmek suretiyle bir taraftan da bunu yapıyoruz.

KARARLILIKLA YOLA DEVAM

Aynı şekilde Suudi Arabistan, Katar, bütün bunlarla görüşerek bu çalışmaları sürdürüyoruz. Bize kimse diplomasi dersi vermesin. Biz dersimizi iyi biliyoruz. Bundan sonraki süreçte de aynı kararlılıkla yola devam edeceğiz. Bize dokunan hesabını iyi yapsın, dersini alır. Canımız acıyor farkındayız ama onlara da gereğini yaparız.

Vatandaş 2 milyar $ bozdurdu

Erdoğan, “Bugün güvenlik güçlerimiz Suriye'de PYD ve DEAŞ'la, ülke içinde PKK, DEAŞ ve FETÖ ile yoğun mücadele içindedir. Milletimizin güvenlik güçlerine desteğini görüyorum. O yüzden diyorum ki bu millet yüce bir millettir. Kimse bu topraklar üzerinde operasyon düşünmesin bedelini ağır öderler. Nitekim ödüyorlar. Türkiye'nin mücadelesi tek bir alanla sınırlı değildir. Terörden darbe girişimine, ekonomik provokasyonlardan diplomatik suikastlara kadar her yol deneniyor" dedi. Türkiye'ye ekonomik baskı uyguladıklarını belirten Erdoğan, “Gelin ne kadar dolar varsa TL'ye çevirin dedim. Sağ olsunlar şu ana kadar benim vatandaşım yaklaşık 2 milyar doları TL'ye çevirdi. Bugün dağlarda PKK'yla mücadele eden, El Bab'ı DEAŞ'tan kurtarmaya çalışan, FETÖ'yle mücadele eden, Başika'da Ninova muhafızlarını eğiten, Afganistan'da görev yapan velhasıl ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında mücadele eden güvenlik güçlerimiz bizden ülkemizin kalkınması için çalışmamızı bekliyor" diye konuştu.

Miting gibi açılış

Erdoğan, SÜTAŞ'ın Entegre Tesislerinin açılış töreni öncesi vatandaşlara hitap etti. Alandaki vatandaşların, “Dik dur eğilme, bu millet seninle" tezahüratları üzerine Erdoğan, “Hiç endişeniz olmasın, evelallah biz bugüne kadar hiçbir gücün karşısında eğilmedik, sadece Rabbimizin karşısında, huzurunda rükuya eğiliriz, başka yok" diye konuştu.

Putin'e Karlov telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen suikastla ilgili yürütülen soruşturma ele alındı. Erdoğan ve Putin ayrıca Suriye ve Halep'teki
gelişmeleri de görüştü.


(Yeni Şafak)
 
EtiketlerİstanbulTürkiyeSuriyeAfganistanPKKOrduCumhurbaşkanıKayseriTayyip ErdoğanİranİzmirRusyaKilisKatarArabistanTireAliağa
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • BM'den onay geldi! Türkiye'de kurulacak....
  • Bahçeli çok sert konuştu: El-Bab'ı başlarına yıkın!
  • PKK'ya son uyarı: Vururuz
  • Erdoğan: Milli seferberlik dediğim...
  • AK Partili başkana silahlı saldırı! Hayatını kaybetti
  • FETÖ Obama'nın akrabalarını bedava okutmuş
  • DAEŞ'e çok ağır darbe: Hepsi öldürüldü
  • Mehmetçik El Bab'ı dar etti! Koalisyon izledi
  • Erdoğan çok net konuştu: Bize dokunan...
  • 20 Ocak'tan sonra her şey farklı olacak
  • Ronaldo'dan dünyaya insanlık dersi
  • İçkili danslı öğretmenler günü
  • İşte FETÖ'nün siyasi cinayetleri
  • 130 yıllık hayal gerçek oluyor! 2 saatlik yol, 8 dakikaya düşüyor
  • 'ABD'nin göz yumduğu DAEŞ militanları El Bab’a takviyeye gidiyor'
  • Şaka değil, gerçek… CHP artık ne yapacağını bilmiyor
  • ABD, İsrail'i sattı ‘Durdurun!’
  • Günün âyet ve hadisi
  • Türkiye ‘Hacker Ordusu’ kuruyor… İşte BTK’nın gençlere çağrısı
  • Suikastçının şifresini Bylock çözdü… Bakın neler çıktı
  • 15 Temmuz'un kritik ismi Mehmet Dişli ifade verdi
  • İngiltere'den flaş Halep açıklaması!
  • ‘Bini TSK’da 350 bin kripto FETÖ’cü hala aramızda’
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
'Şehitlere Saygı Maçı' sonrası Erdoğan'ın isteği..'Şehitlere Saygı Maçı' sonrası Erdoğan'ın isteği..

Kulüpler Birliği Vakfı ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Şehitlere Saygı"…

Bize dokunan dersini alırBize dokunan dersini alır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili, “El Bab neredeyse…

Şaka değil, gerçek… CHP artık ne yapacağını bilmiyorŞaka değil, gerçek… CHP artık ne yapacağını bilmiyor

CHP yeni anayasaya nasıl muhalefet edeceğini henüz çözemedi.

"Ankara’nın güvenliği El-Bab’ın güvenliğiyle eş anlamlı""Ankara’nın güvenliği El-Bab’ın güvenliğiyle eş anlamlı"

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, El-Bab operasyonuna ilişkin, "Giresun’un savunma hattı…

"Mazota önemli destek vereceğiz""Mazota önemli destek vereceğiz"

Başbakan Binali Yıldırım, "Önümüzdeki sene itibariyle milli tarım projesi kapsamında…

Kılıçdaroğlu’ndan ilginç sözler: Biz de ülkücüyüzKılıçdaroğlu’ndan ilginç sözler: Biz de ülkücüyüz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Uşak’ta ilginç bir konuşma gerçekleştirdi.…

Vatandaşın kaç dolar bozdurduğu Erdoğan açıkladıVatandaşın kaç dolar bozdurduğu Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de konuşma yaptı. Erdoğan, vatandaşın bugüne…

Kemal Kılıçdaroğlu: Belli acılara katlanmak gerekirKemal Kılıçdaroğlu: Belli acılara katlanmak gerekir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'na…

'Yedek milletvekilliği' 19 AB ülkesinde uygulanıyor'Yedek milletvekilliği' 19 AB ülkesinde uygulanıyor

TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülmeye başlanan anayasa değişikliği teklifinde yer alan…