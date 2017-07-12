'Bize ambargo koyanlarla değil Türkiye ile çalışacağız'

Nihat Zeybekci ve Ahmed bin Jassim al-Thani bugünkü görüşmeleri öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ambargo sonrası Katar'ın günlük ya da uzun vadeli ihtiyaçların giderilmesine ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

4 ÜLKE BOYKOT UYGULUYOR

Katar'ı terörü desteklemek ve bölgesel rakipleri olan İran'la yakınlaşmakla suçlayan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn geçen ay Katar'la diplomatik ve ulaşım hatlarını kesti ve Katar'a uygulanan ekonomik boykota da önderlik ediyor.

Katar ise sorun yaşadığı dört ülkenin şirketlerinin bundan sonra ülkedeki işlerde yer almayacak olması nedeniyle Türk şirketlerine Katar'da çok daha fazla fırsat çıkabileceğini öngörüyor.

197 KARGO UÇAĞI, 16 TIR, 1 GEMİ YARDIM GİTTİ

Zeybekci Katar Ekonomi Bakanı Ahmed bin Jassim al-Thani ile görüşmesinin öncesinde yaptığı açıklamalarda "Türkiye bugüne kadar 197 kargo uçağı, 16 TIR ve bir gemi ile Katar'ın günlük ihtiyaçlarını tedarik etti. Bundan sonra da Katar'ın günlük ya da uzun vadeli ihtiyaçların giderilmesine devam edeceğiz" dedi.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin kuvvetlendirilerek yola devam etmek istediklerine de değinen Zeybekci, "Bugün Katarlı bakan ile yıl sonuna kadarki ve uzun vadeli ekonomik yol haritamızı görüşeceğiz" dedi.

"TÜRKİYE BİZİM İÇİN STRATEJİK BİR ORTAK"

Katar ekonomi Bakanı Ahmed bin Jassim al-Thani ise ablukaya rağmen Katar'ın gerek deniz ve kara yolu ile ticareti hiç bir aksamaya uğramadan devam etmekte olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye ablukanın ilk saatlerinden itibaren bizimle birlikte oldu, her türlü yardımımıza koştu. Türkiye bizim için yatırım ve ticaret açısından stratejik bir ortaktır" dedi.

Gazetecilerin Türkiye Varlık Fonu ile dünyanın önde gelen varlık fonlarından birini yöneten Katar arasında bir işbirliğinin mümkün olup olmadığına yönelik bir sorusu üzerine ise al-Thani şöyle yanıt verdi: "Katar varlık fonunun ve katar özel sektörünün Türkiye'de yatırımları hali hazırda bulunuyor. Bir çok alanda bir çok konuda yeni yatırım yapılabilir. Türkiye tarafı ile önümüzdeki dönemde ortak yatırımlar konusunda çalışmalarımız devam ediyor."

TÜRK ŞİRKETLERİNE ÇOK DAHA FAZLA FIRSAT ÇIKABİLİR

Türk şirketlerinin Katar'daki işlerini aksamadan yürüttüğüne de dikkat çeken al-Thani, "Türk şirketleri çalışmalarını yürütüyor dünya kupası olsun altyapı projeleri olsun veya diğer konularda aksama öngörmüyoruz. Ancak dört ülkenin şirketlerinin bundan sonraki işlerde yer almayacak olması nedeniyle Türk şirketlerine Katar'da çok daha fazla fırsat çıkabilir" dedi.