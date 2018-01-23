Bize akıl verenler 17 yıldır Irak’ta!

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Ankara Sanayi Odası Ödül Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Zeytin Dalı Harekatı”na ilişkin, “Bazı yazar çizerler özellikle bizim bu operasyonlarımızı ‘Kürtlere karşı yapılmış operasyonlar’ olarak ilan edip hedeften saptırma gayreti içine giriyorlar. Şunu çok açık, net söylüyorum; bizim Kürt vatandaşlarımızla bir sorunumuz yoktur ve olay Kürt koridoru meselesi de değildir. Olay terör koridorunu bizim yok etme meselesidir. Tüm dünyaya, milletin evinden ilan ediyorum; ülkemizin hiç kimsenin bir karış toprağında gözü yoktur, olmamıştır” dedi.



“EN ÇOK KÜRT KARDEŞLERİM SEVİNDİ”



Türkiye’yi eleştirenlerin hiçbirinin derdinin Suriye halkı olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin bu operasyonlardaki temel amacı, milli güvenliğin yanında, Suriye’nin toprak bütünlüğüyle Suriye halkının can ve mal emniyetine de katkıda bulunmaktır. Yaptığı meşru operasyonlar sebebiyle Türkiye’yi eleştirenlerin hiçbirinin derdi, Suriye halkının sıkıntılarının çözümü ve geleceği değildir. Çok yakında görülecektir ki terör örgütünün baskısı ortadan kalktığında, bize en büyük teşekkür Afrin’deki Kürt, Arap, Türkmen kardeşlerimizden gelecektir” diye konuştu.



“KAÇ YILDIR AFGANİSTAN’DASINIZ?”



“Afrin operasyonu tıpkı Fırat Kalkanı gibi, hedeflerine ulaştığında sona erecektir” diyen Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti: “Bazıları diyor ki, bunu diyen de enteresan, Amerika, ‘Süre belli olmalı, fazla uzun olmamalı.’ Peki, o zaman ben de Amerika’ya soruyorum, Afganistan’da sizin süreniz belli oldu mu, ne zaman bitecek o? Biz iktidara gelmeden önce siz Irak’a girdiniz. Irak’ta bitti mi bu süre hala Irak’tasınız. Ne zaman iş biterse, bizim orada durmaya da zaten merakımız yok, çekilmesini biliriz. Bunun için de birilerinden icazet almak gibi bir derdimiz de yok.”



“GERİ ADIM ATMAK YOK!”



Erdoğan, şöyle konuştu: “Afrin hallolacaktır, Afrin’den geri adım atmak yok. Biz bunu Rus dostlarımızla da konuştuk, mutabakatımız var. Diğer koalisyon güçleriyle de konuştuk. Amerika’yla da konuştuk. Ama biz Amerika’yı bir şeye ikna edemedik. Neydi o? Biz kendilerine dedik ki ‘Siz DEAŞ terör örgütü ile mücadeleyi niçin bir terör örgütüyle yapıyorsunuz? Niçin PYD, YPG, PKK gibi terör örgütüyle yapıyorsunuz? Gelin bunu stratejik ortağınız olan Türkiye’yle beraber yapın. Beraber yapalım, biz buna varız. Onları bir kenara koyalım, terörü güçlendirmeyelim.’ Dediler ki: ‘Türkiye’nin bu işe tahsis ettiği ekip veya ordu yeterli değil.’ Dedim ki, bakın yanlış söylüyorsunuz.”

RESUL EKREM ŞAHAN / ANKARA