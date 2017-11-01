Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

“Biz zam yapmayın demekten usandık, onlar zam yapmaktan usanmadı''

TESK Genel Başkanı Bendevi Paladöken, benzin ve motorine yapılan zammı eleştirerek, “Biz zam yapmayın demekten usandık, onlar zam yapmaktan usanmadı'' dedi.

01 Kasım 2017 Çarşamba 12:02
“Biz zam yapmayın demekten usandık, onlar zam yapmaktan usanmadı''

TESK Genel Başkanı Bendevi Paladöken, benzin ve motorine yapılan zammı eleştirerek, “Biz zam yapmayın demekten usandık, onlar zam yapmaktan usanmadı'' dedi.

“Son motorin zammı esnafa büyük bir darbe olur”

Benzin ve motorine yapılan büyük zammı eleştiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Biz zam yapmayın demekten usandık, onlar zam yapmaktan usanmadı.Özellikle motorine yapılan 17 kuruşluk zam, esnafa ve çiftçiye büyük bir darbe olur” dedi.

Esnafın ve çiftçinin yapılan bu zammı kaldıramayacağını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Palandöken, “Benzinin litre fiyatı 5,50, motorinin ise 4.96 TL oldu. Esnafın ve çiftçinin en büyük maliyet kalemi motorin. Esnaf da çiftçi de 5 liralık motorin fiyatının altından kalkamaz. Artık bıktık zam yapmayın demekten” sözlerine yer verdi.

“Esnafa da ticari (vergisiz) akaryakıt verilmeli”

Yapılan son zamdan sonra benzin ve motorinde vergi indirimi yapılmasının artık zorunlu hale geldiğinin altını çizen Palandöken, “Benzin fiyatının yüzde 60’ı, motorinin de yüzde 66’sı vergi. Akaryakıtta KDV oranı yüzde 18 ve her zammın yüzde 18’i kadar vergi de artıyor. Deniz ve hava taşıtları vergisiz motorin alırken esnafın yüzde 66 vergi ödemesi Anayasamızın hem eşitlik ilkesine hem de ‘Devlet esnaf ve sanatkârı koruyucu ve destekleyici tedbirleri alır’ şeklinde ifade edilen 173. maddesine aykırı. Esnafımıza da deniz ve hava yollarında olduğu gibi ticari (vergisiz) akaryakıt temin edilmeli veya akaryakıtın üzerindeki vergi yükü azaltılmalı. Aksi halde bu zamlar hem ekonomik büyümemize büyük bir sekte vurur, hem de enflasyonda büyük bir artışa neden olur” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 12:02
  1. TESK Genel Başkanı Bendevi Paladöken
  2. benzin zammı
  3. motorin zammı

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bolet mantarı köylünün geçim kaynağı oldu! Kilosu 25 liradan satılıyor
    1. Bolet mantarı köylünün geçim kaynağı..
    2. Doğumda anne hayatını kurtaran yöntem
    3. Nemrut Dağı ziyaretçi yoğunluğuna uğradı
    4. 'Plaka tanıma sistemi' İpsala'da..
    5. Bu zamlar enflasyonu yükseltecek
    6. ASELSAN'ın satışları rekora gidiyor
    7. Dışişleri Bakanlığı'ndan New York'taki..
    8. Adil Öksüz hakkında sıcak gelişme,..
    9. FETÖ'nün kara kutusu Adil Öksüz..
    10. Amerika'daki yangının zararı 3,3..
    11. HDP Milletvekili Ziya Pir'e hapis cezası
    12. Güvenlik güçleri teröristlere..
    13. Amerika'da polisin şiddet uyguladığı..
    14. BİG Parti Genel Başkanı Yıldız:..
    15. Fenerbahçe ve Trabzonspor PFDK'ya..
    16. Japonlar yeniden 'Abe' dedi
    17. Libya'da hava saldırısı: 17 ölü,..
    18. Öğretmenlere trenlerde yüzde 50..
    19. FETÖ'cülerden "hesap makinesi"..
    20. İstanbul Beyoğlu’nda 20’ye yakın..
    'Türel'in istifası istendi' söylentisinin ardından flaş karar
    'Türel'in istifası istendi' söylentisinin ardından flaş karar
    Edip Uğur'u bu görüntüler mi yaktı? "Fetullah Hocaefendi'ye..."
    Edip Uğur'u bu görüntüler mi yaktı? "Fetullah Hocaefendi'ye..."
    Erdoğan'ın keşfettiği yetenek ilk kez konuştu
    Erdoğan'ın keşfettiği yetenek ilk kez konuştu
    Kanal A'dan kötü haber: Kapatıldı! Açıklama geldi
    Kanal A'dan kötü haber: Kapatıldı! Açıklama geldi
    Türkiye'ye skandal tepki: İşgal ettiler
    Türkiye'ye skandal tepki: İşgal ettiler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.11.2017
    Her gün aç karnına sarımsak yiyince bakın neler oluyor!
    Her gün aç karnına sarımsak yiyince bakın neler oluyor!
    65 yıl sonra bir ilk! Yunanistan'da gündem 'Erdoğan'
    65 yıl sonra bir ilk! Yunanistan'da gündem 'Erdoğan'