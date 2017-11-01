TESK Genel Başkanı Bendevi Paladöken, benzin ve motorine yapılan zammı eleştirerek, “Biz zam yapmayın demekten usandık, onlar zam yapmaktan usanmadı'' dedi.

“Son motorin zammı esnafa büyük bir darbe olur”

Benzin ve motorine yapılan büyük zammı eleştiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Biz zam yapmayın demekten usandık, onlar zam yapmaktan usanmadı.Özellikle motorine yapılan 17 kuruşluk zam, esnafa ve çiftçiye büyük bir darbe olur” dedi.

Esnafın ve çiftçinin yapılan bu zammı kaldıramayacağını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Palandöken, “Benzinin litre fiyatı 5,50, motorinin ise 4.96 TL oldu. Esnafın ve çiftçinin en büyük maliyet kalemi motorin. Esnaf da çiftçi de 5 liralık motorin fiyatının altından kalkamaz. Artık bıktık zam yapmayın demekten” sözlerine yer verdi.

“Esnafa da ticari (vergisiz) akaryakıt verilmeli”

Yapılan son zamdan sonra benzin ve motorinde vergi indirimi yapılmasının artık zorunlu hale geldiğinin altını çizen Palandöken, “Benzin fiyatının yüzde 60’ı, motorinin de yüzde 66’sı vergi. Akaryakıtta KDV oranı yüzde 18 ve her zammın yüzde 18’i kadar vergi de artıyor. Deniz ve hava taşıtları vergisiz motorin alırken esnafın yüzde 66 vergi ödemesi Anayasamızın hem eşitlik ilkesine hem de ‘Devlet esnaf ve sanatkârı koruyucu ve destekleyici tedbirleri alır’ şeklinde ifade edilen 173. maddesine aykırı. Esnafımıza da deniz ve hava yollarında olduğu gibi ticari (vergisiz) akaryakıt temin edilmeli veya akaryakıtın üzerindeki vergi yükü azaltılmalı. Aksi halde bu zamlar hem ekonomik büyümemize büyük bir sekte vurur, hem de enflasyonda büyük bir artışa neden olur” şeklinde konuştu.