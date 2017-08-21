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“Biz yük almaya geldik”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, “Bu ülkenin lideri aynı zamanda partimizin lideri Sayın Cumhurbaşkanımızın omzundaki yükün bir parçasını almak bizler için çok önemli” dedi.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:29
“Biz yük almaya geldik”

Milletvekili Çiğdem Karaaslan, devam eden kongre süreci dolayısı ile Samsun’un Bafra, Yakakent, Alaçam ve 19 Mayıs ilçelerinde teşkilatlar ile buluştu. Güne AK Parti Bafra İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ederek başlayan Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan’a ziyaretleri boyunca AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, İl Başkan Yardımcıları ve Gençlik Kolları Başkanı Caner Göktepe eşlik etti. İlçe başkanlıklarında düzenlenen toplantılarda hemşehrileri ile bir araya gelen Karaaslan; teşkilat çalışmaları ve devam eden kongre süreci hakkında bilgi aldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bugün ilçelerimizde teşkilatımızın her kademesinde görev yapan dava arkadaşlarımız ile bir araya geldik. Kongre sürecimiz devam ederken ilçe teşkilatlarımızla buluşalım ve süreci değerlendirelim istedik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajlarını teşkilatlarımız paylaştık. Bu ülkenin lideri aynı zamanda partimizin lideri Sayın Cumhurbaşkanımızın omzundaki yükün bir parçasını almak bizler için çok önemli. O yükü alır ve o yükü paylaşırsak hedeflerimize başarıyla ulaşabiliriz. Biz ilkelerin partisiyiz aynı zamanda. Bu ilkelerle birlikte geleceğe yürüyoruz. Bugün AK Parti siyasetinin Türkiye’ye vaat ettiği hedefler çok önemli. Çalışmalarımıza bu bilinçle devam etmeliyiz. Devam eden kongre sürecimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Karaaslan ilçe ziyaretlerine Çarşamba, Terme, Salı Pazarı ve Ayvacık ile devam edecek.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:29
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