"Biz Türkiye'nin sigortasıyız"

Anadolu LPG ve Akaryakıt Sanayicileri ve İşadamları Derneği, 30. kuruluş yıldönümünü Ankara’da gerçekleştirilen yemek organizasyonuyla kutladı. Kutlamaya siyaset ve iş dünyasından birçok katılımcı eşlik etti.

Anadolu LPG ve Akaryakıt SİAD 30.yıl etkinliklerine milletvekillerinden TBMM Başkanvekili Ahmet AYDIN, İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin GÜVENÇ, Tahir ÖZTÜRK, İbrahim Halil FIRAT, Mehmet Uğur DİLİPAK, Mehmet AKYÜREK, Ceyda BÖLÜNMEZ ÇANKIRI, Adnan GÜNNAR, Salih CORA, Mehmet ERDOĞAN, Mehmet ÖZYOL, Süleyman BÖLÜNMEZ katılım sağlarken, iş dünyası ve bürokrasi temsilcilerinden EPDK başkanı Mustafa YILMAZ ve kurul üyeleri, Petrol-LPG-Denetim daire başkanları ve uzmanları, Aygaz Genel Müdürü ve üst düzey yönetimi, Demirören üst düzey yönetimi, TÜPRAŞ üst düzey yönetimi, EPGİS üst düzey yönetimi, PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, TABGİS Başkanı Ferruh Temel Zülfikar, Akaryakıt ve LPG sektöründen birçok temsilci kutlamaya iştirak etti.

"REKABET EŞİT VE ADİL OLSUN, AYAKLARIMIZA PRANGALAR VURMAYIN"

Dernek başkanı Atalay ARMUTÇU davetlilere bir selamlama konuşmasıyla açılış konuşmasını gerçekleştirirken, etkinliğe katılan siyasi temsilcilere de sektörün sorunlarına kısaca değindi. "Sektörün sorunlarını burada anlatarak misafirlerimizi sıkmak istemem. Ancak burada çözüm makamının çok değerli simalarına sadece iki cümle ile özetleyeceğim" ifadelerinde bulunan Armutçu, "Derneğimiz kuruluşundan bu yana rekabetten yana. Yerel yatırımcı olarak yabancı sermayeden asla rahatsız değiliz. Rekabete hazırız. Rekabet eşit ve adil şekilde olsun. Ayaklarımıza prangalar vurmayın” şeklinde sitemde bulundu.

"ANADOLU SERMAYESİ TÜRKİYE'NİN SİGORTASIDIR"



Sektörün sorunlarını dile getiren Armutçu “Teşvik veya koruma istemiyoruz. Bunun da yolu “MAKTU” idari para cezaları ve “MAKTU” Lisans bedellerinden vazgeçilerek “NİSPİ” uygulamaya geçilmeli. Kaldı ki “MAKTU” uygulama Anayasaya da aykırıdır. Bir bidon kaçak ürünün cezasıyla bir gemi kaçak ürünün cezasının aynı olması akla ziyandır. “MAKTU” ceza uygulamaları kaçakçılığı teşvik eder. “NİSPİ” dışında ki, aksi uygulamaların tümü piyasaya zarar verir. Biz Türkiye’nin sigortasıyız, biz Anadolu’nun sesiyiz” dedi.

EPDK BAŞKANI YILMAZ: ANADOLU SERMAYESİ BİZİ GURURLANDIRDI

EPDK Başkanı Mustafa YILMAZ yaptığı konuşmada; "Biz sektörü ilgilendiren kararları sektöre sormadan almıyoruz. Anadolu sermayesinin 30. Yılını tebrik ediyorum, 30 yıla ulaşmanız sektörün tarafı olarak bizide gururlandırdı. EPDK adına sektörün sorunlarını yakından biliyoruz. Kanun düzenlenirken aksaklıklar olması tabiidir, olmuştur da. Biz sizden gelen taleplerle kanunda uygulanması mümkün olmayan mevzuatı yeniden düzenlemek için çok çaba sarf ediyoruz. Sektörde ne yapılacaksa birlikte yapmak için sizinleyiz. O sebeple de buradayız, sizler var oldukça sektör var olur" dedi.

"ANADOLU SERMAYESİ YALNIZ DEĞİLDİR"



Kutlamaya katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirten TBMM Başkanvekili Ahmet AYDIN, bu sektörün Anadolu’nun girişimci insanlarının büyük çabalarıyla oluştuğunu söyledi. Sektörün önünü açmak için gayret göstereceğini ifade eden Aydın, "Bu sektöre engel teşkil eden uygulamaların ve mevzuatın TBMM'ye gelince bizzat takipçisi olarak önünü açmaya çalışacağımı daha önce de sektörün sorunlarıyla yakından ilgilendiğimi tüm sektör bilir” dedi. Ülkenin gelimesinde KOBİ'lerin büyük rol oynadığını belirten Aydın, dünyada ekonomik gelişmişlik seviyesini KOBİ’lerin sırtladığını, Türkiye’nin KOBİ’leri olan bu tür Anadolu sermayelerinin hayatta kalması ve çoğalması gerektiğinden bahsetti ve "Sizin büyümeniz demek Türkiye’nin büyümesini demektir. Bu ülkenin yatırımcıları yalnız değil” dedi.



Anadolu LPG ve Akaryakıt SİAD 30.yıl etkinliklerine davetli olup da katılamayan Enerji Bakanı Berat Albayrak, çok sayıda milletvekili ve devlet erkanının tebrik telgrafları okundu. Sektör temsilcilerinin bulunduğu organizasyon büyük bir coşku içinde geçti. Türk Halk Müziği sanatçılarının Anadolu'dan müzik dinletileriyle geç saatlere kadar devam eden etkinlik, sektör sorunlarının çözümleri için de büyük bir umut olma özelliğini taşıyordu.