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Biz onu ayılmak için içiyoruz ama...

Kafeinin fazla tüketimi; uyarıcı etkisinin tam tersine yorgunluk, uyku hali, konsantrasyon düşmesine sebep oluyor

Biz onu ayılmak için içiyoruz ama...
Eklenme: 22 Aralık 2016, 09:40
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Beslenme ve Diyet Uzmanı Ceren Döğerli Kantar, mesai saatleri içerisinde sağlıklı beslenmek için rahatlıkla uygulanabilecek püf noktalarını anlattı.

Uzun süren mesai saatleri ve yoğun geçen çalışma temposunun ofiste düzenli beslenmeyi zorlaştırdığını ancak dengeli ve sağlıklı beslenmenin ofiste konsantrasyonu artırdığını ifade eden Kantar, sadece ana öğünlerden oluşan bir beslenme yerine ara öğünlerin de ilave edildiği, 3-4 saati geçmeden yapılan beslenme şekli ile doğru besinleri tüketerek dengeli beslenmenin mümkün olduğunu söyledi.
 
UYARICI ETKİNİN TAM TERSİNE...

Çay ve kahve yerine su tüketiminin artırılması gerektiğini ifade eden Kantar, "Kafeinin uyarıcı etkisinden dolayı ofiste fazla miktarda tüketilen çay ve kahve vücutta su tutulmasını artırıyor. Böylece içilen su miktarı azalıyor. Kafeinin fazla tüketimi ise uyarıcı etkisinin tam tersine yorgunluk, uyku hali, konsantrasyon düşmesine sebep oluyor. Bu nedenle çay ve kahve tüketiminin günde ortalama 6 fincanı geçmemesi, günde en az 2 buçuk litre su içilmesi gereklidir. Beslenmenin ve sıvı tüketiminin yanında çalışma yoğunluğuna hareket ekleyerek enerjinin artırılması gerekmektedir. Masa başında 8-10 dakika sürecek sırt, kol egzersizleri yaparak kan dolaşımı hızlandırılabilir, temiz hava almak için asansör yerine merdiven tercih edilebilir" diye konuştu.

Ara öğünlerde tüketilecek fındık, ceviz, badem, süt, ayran ve kuru meyvelerle, meyve ve leblebi ikilisinin uzun süre tok kalmayı sağlayarak kan şekerini dengelediğini belirten Kantar şöyle konuştu:

"Ana öğünlerin en önemlisi kahvaltıdır. Kahvaltı ile güne başlamak ve bu öğünde proteine yer vermek uzun süre tok kalmayı sağlar. Poğaça, simit, börek tüketimi yerine tam buğday ekmeği, peynir, yumurta, mevsim yeşillikleri ile hazırlayacağınız kahvaltı güne aktif başlamanızı sağlar. Öğlen öğünlerinde ise çorba tüketimi ile açlık bastırılmalı ve ardından kızartma besinler yerine ızgara-haşlama veya fırında et, tavuk, balık, hindi, az yağ ile pişmiş zeytinyağlılar tercih edilmeli, yanında ise yoğurt-ayran ile öğün tamamlanmalıdır. Bol salatanın posa içeriğinin yüksek olması nedeniyle uzun süre tok tutacağından öğünlere mutlaka eklenmesi gereklidir"


(Haber7)
 
EtiketlerkafeinBeslenme ve Diyet Uzmanı Ceren Döğerli KantarSağlıklı Yaşam Haberleri
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