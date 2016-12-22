Cloudflare

''Biz dönmezsek çocuklarımız dönecek''

Halep'te tahliye bölgesinde bulunan AA muhabirinin verdiği bilgiye göre, kuşatma altındaki doğu Halep'ten çıkacak 15 otobüs ve 700 araçlık konvoyun hazırlıkları yapılıyor.

''Biz dönmezsek çocuklarımız dönecek''
Eklenme: 22 Aralık 2016, 17:19
Bu haber 1.155 kez okundu

Tahliyelerle Halep'in batı kırsalındaki muhaliflerin kontrolündeki bölgeye ulaşan Halepliler, verdikleri demeçlerde Halep'e geri döneceklerini umudunu paylaştı.

Doğu Halep'ten dün gece çıkan Salih Muhammed, rejimin Ramuse'deki kontrol noktasında kendilerini 2 gün boyunca tuttuğunu söyledi.

"Kontrol noktalarında sadece İran ve Rus askerleri vardı. Suriye ordusunun hiçbir mensubu yoktu" diyen Salih Muhammed, iki gün boyunca soğuk havada otobüslerde yattıklarını ifade etti.

Muhaliflerin kontrolündeki bölgeye vardıklarında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının kendilerine yardım ettiğini dile getiren Salih Muhammed, "Allah ÖSO mensuplarından razı olsun. Bize herşeyi getirdiler, yemek, su verdiler. Rejim tarafı bize hiçbir şey vermedi.' şeklinde konuştu.

Halep'e mutlaka geri döneceklerini vurgulayan Salih Muhammed, ''Halep bizimdir. Halk olarak sahibi biziz. Halep'e eğer biz dönemezsek çocuklarımız dönecek, onlar da dönemezse torunlarımız dönecek. Zafer bizimdir. Allah zaferi bize nasib edecek" ifadelerini kullandı.

Esed rejiminin kendilerine çok eziyet ettiğini belirten Salih Muhammed, şöyle konuştu:

''Rejimden gördüğümüz eziyeti Allah hiçbir Müslümana göstermesin. Esed ve ortakları sivil yerleşim yerlerini misket bombasıyla, paraşüt bombalarıyla ve varil bombalarıyla saldırıyordu. Saldırılarda evlerimiz yıkıldı. Esed zalim oğlu zalimdir. Suriye'de rejim diye birşey kalmadı. Ülkeyi Şii milislerle Ruslar yönetiyor. Geldiğimiz yol Şii milislerle doluydu. İnanın uçaklar olmasa, ülkeye gelen rejim saflarında savaşanları ayakkabılarımızla ülkelerine kadar kovalardık.''

Tahliye edilen Halep'in doğusundaki Tarık el-Bab semti sakinlerinden Ganiye el-Hamade de, yakın zamanda Halep'e dönmeyi umduklarını dile getirdi.

El-Hamade, "Halep'te bize etmedikleri eziyet kalmadı. İki gün boyunca otobüslerde aç, susuz kaldık, bize hiçbir şey vermediler. Çok sayıda şehit verdik, sabrettik ve Halep'i terk etmedik. Zorla tehcir edildik. Doğu Halep'te tahliye noktasına geldiğimizde rejim kara ve havadan bize saldırdı. Rejim ve ortakları ejderhalar gibi halkın üzerine ateş püskürtüyorlardı. Gördüğümüz manzara buydu. Biz sokaklarda koşarken rejim ise olduğumuz yerlere havan toplarıyla saldırıyordu'' diye konuştu.

Halepli çocuk Razan Hac Hasan da, Halep'e döneceklerini söyledi. 13 yaşındaki Razan, "Saldırılara maruz kaldık. Aç ve susuz kaldık ama topraklarımız terk etmedik'' ifadelerini kullandı.

FUA'DAN TAHLİYE EDİLENLER: MUHALİFLER BİZE İYİ DAVRANDI

Suriye'de muhaliflerin kuşatmasında ve Hizbullah kontrolündeki Fua ve Kefreya beldelerinden tahliye edilen siviller de, muhaliflerden iyi muamele gördüklerini anlattı.

Fua ve Kefreya'dan ayrılan aralarında kadın, çocuk, hasta ve yaralıların bulunduğu grup rejim güçlerinin ele geçirdiği doğu Halep'e götürülmek üzere beklerken, tahliyeden sorumlu muhaliflerin kendilerine çok iyi davrandığını belirtti.

Fualı sivillerden Ebu Cafer, muhaliflerin beklerken kendilerine istedikleri her şeyi verdiğini söyledi. Cafer, "Çok şükür muhalif gençler bizi hiçbir şekilde rahatsız etmedi. Ne istersek fazlasıyla verdiler" dedi.

TAHİLYE SÜRECİ

Ateşkes ve tahliyeler, Rusya ile Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleşmişti. İki ülke aynı zamanda mutabakatın garantörü durumunda. Doğu Halep'ten siviller ve muhalifleri tahliye eden ilk konvoy 15 Aralık'ta yola çıkmıştı. Bölgeden ayrılan sivil ve muhalif savaşçılar, Türkiye sınırında muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e nakledilmişti. Mutabakata göre, doğu Halep'teki süreç tamamlandığında, Şam'da rejim güçlerinin kuşatmasındaki Madaya beldesi ve Zebadani ilçesinden tahliyeler başlayacak. İki bölgeden bin 500 kişinin İdlib'e nakledilmesi öngörülüyor. İranlı General Seyid Cevad komutasındaki rejim yanlısı terör grupları, geçen Perşembe ve Cuma günü, doğu Halep'ten rejim bölgesine giden tahliye konvoylarına saldırmış, toplam 18 sivili öldürmüştü. Ateşkes ve tahliyelere başından beri karşı çıkarak savaş suçları işleyen gruplar, Fua ve Kefreya'dan da tahliyelere izin verilmesi şartını ileri sürmüştü.

 

 
EtiketlerRamuseMadaya beldesiÖzgür Suriye Ordusuİran ve Rus askerleri
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • Teröristbaşı Gülen'den tehdit gibi açıklama!
  • Trump'tan tehlikeli çağrı!
  • CHP'lileri üzen görüntü! Mustafa Kemal heykeli söküldü
  • Halep'ten tahliyeler tamamlandı!
  • Suikastçının anne ve babasının ifadeleri ortaya çıktı
  • Emekliye büyük müjde! Kabul edildi
  • CHP'li vekile tokat gibi 'fedai' cevabı!
  • 4 çocuğu da Levent Kırca'nın mirasını reddetti
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelini ödersiniz!
  • Türkiye, El Bab'tan çekiliyor mu? TSK açıkladı!
  • Flaş açıklama: Karlov'a saldırmak Rusya'ya...
  • Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı FETÖ'den tutuklandı!
  • Türkiyeli Müslümanları temsilen FETÖ imamını çağırdılar!
  • Bahçeli'den kritik açıklama: Ne pahasına olursa...
  • İşte elçi suikastının dakika dakika anatomisi!
  • 'Derhal terk etsinler'
  • Öldürülen DEAŞ'lı teröristlerin üzerinde şoke eden detay!
  • İşte sözün bittiği o kare
  • TSK'dan son dakika El Bab açıklaması
  • Erdoğan: Durursak kendimizi Sevr şartlarında buluruz
  • El Bab operasyonu ile ilgili flaş sözler: Rusya, ABD, İran, Katar…
  • Fırat Kalkanı Harekatı’ndan acı haber: Şehit sayısı yükseldi
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
ABD'li elçiden Türkiye'ye 'dinsizlik' tavsiyesiABD'li elçiden Türkiye'ye 'dinsizlik' tavsiyesi

Türkiye’de seküler(dini değerlerin olmadığı) geleneğin bozulmaması gerektiğini iddia eden ABD’li…

Trump'tan tehlikeli çağrı!Trump'tan tehlikeli çağrı!

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, ülkesinin nükleer silah kapasitesinin artırılması…

'Halep'e biz dönemezsek çocuklarımız dönecek''Halep'e biz dönemezsek çocuklarımız dönecek'

Zalim Esed rejimi kuşatmasındaki doğu Halep ve muhaliflerin kuşatmasındaki Fua…

Birleşmiş Milletlerden İHH açıklamasıBirleşmiş Milletlerden İHH açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'deki…

DAEŞ Türk tankını kaçırdı iddiasıDAEŞ Türk tankını kaçırdı iddiası

Operasyonların devam ettiği Suriye'nin El Bab kentinde DAEŞ'li teröristlerin 2…

Vücut losyonu içerek ölenlerin sayısı 71’e yükseldiVücut losyonu içerek ölenlerin sayısı 71’e yükseldi

Rusya’da içinde alkol bulunan vücut losyonu içerek hayatını kaybedenlerin sayısı…

Trump'tan nükleer gözdağıTrump'tan nükleer gözdağı

ABD'nin 45. başkanı seçilen ve 20 Ocak'ta göreve başlayacak olan…

Halep'in İran'a 'teslimi' ve muhtemel Idlib savaşıHalep'in İran'a 'teslimi' ve muhtemel Idlib savaşı

15 Kasım'da Halep'te başlatılan operasyonun üzerinden geçen 12 günün ardından,…

İdlib’e ulaşan Haleplilerin yaşam mücadelesi!sssİdlib’e ulaşan Haleplilerin yaşam mücadelesi!sss

Rusya destekli Beşşar Esed güçleri ve İran destekli milislerin katliam…