Biz dik durdukça kuduruyorlar!

YENİ AKİT / ANKARA - Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 39. Muhtarlar Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye üzerine hesabı olan çevrelere ve bunların maşalarına sert bir mesaj vererek, “Terör örgütü PYD/YPG’ye sözde devlet kurdurmayız, kurdurmayacağız. Bu vatanı bölmeye çalışanlara biz her tarafı mezar ederiz” dedi.

ASLA FIRSAT VERMEYECEĞİZ..

Terör örgütü PKK/PYD’nin devlet kurma girişimlerine asla izin vermeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, “Suriye’nin kuzeyinde biz PYD’ye, YPG’ye bir sözde devlet asla kurdurmayız, kurdurmayacağız. Şunu da söyleyeyim; bazıları ‘Kürt devleti’ filan deyip duruyorlar. Ben bunu Kürt kardeşlerime bir hakaret telakki ediyorum. Zira inanıyorum ki benim Kürt kardeşlerim, Suriye’nin kuzeyinde, Türkiye’nin güneyinde böyle bir oluşuma asla fırsat vermeyecektir. Suriye’de başka bir devlete asla izin vermeyeceğiz. Bu vatanı bölmeye çalışanlara biz her tarafı mezar ederiz” ifadelerini kullandı.

HUZURA KADAR OHAL’E DEVAM..

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası uygulamaya konulan Olağanüstü Hal durumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, “İktidarımızın ilk ayında OHAL’i kaldırdık. Maalesef bölge teröre çok daha farklı bir şekilde tanışma noktasında yol verdi. Şu andaki OHAL’in en önemli özelliği terör örgütlerini defetmek, onları inlerinden bulup çıkarıp gömmektir. Çünkü benim Güneydoğu’daki, Doğu’daki halkım, ülkemdeki halkım huzura kavuşmadıkça biz sorumluluğumuzu yerine getirmiş olmayız. Benim muhtarlarım kaçırılıyor, öldürülüyorsa biz görevimizi yerine getirmiş olamayız. O yüzden OHAL’le birlikte bölgeyi huzura erdirene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

İHANETİN ARDINDAN HALKIN ZAFERİ..

Türkiye’nin yaşadığı sıkıntılı süreçleri özetleyen Erdoğan, “2011 seçimleri öncesinde kasetler yoluyla siyaseti dizayn projesinin MHP’yi de içine alacak şekilde genişlediğine şahit olduk. 2013 saldırıların iyice arttığı bir yıl oldu. Reyhanlı saldırıları, 17-25 Aralık emniyet yargı darbesi, dershanelerin kapatılması. 2014 yılı tarihimizin en büyük ihanetlerinden biri olan MİT TIR’ları olayını yaşadığımız bir yıl oldu. Aynı yıl tarihimizde ilk defa doğrudan halkın seçimiyle cumhurbaşkanlığı görevine bu kardeşiniz seçilmiş oldu. Biz ülkemiz ve milletimiz için çalışırken FETÖ ihanet çetesinin ordu içindeki mensupları bir darbe girişiminde bulundu. Hemen ardından da Suriye’de kurulmak istenen terör devletinin önünü kesecek hamlemizi yaparak Fırat Kalkanı Harekatı’nı gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

2000 KM2 ALAN KONTROLÜMÜZDE..

Şu anda Suriye›’nin kuzeyinde 2000 kilometrekarelik alanın Türkiye’nin kontrolünde olduğunu hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu: “Cerablus’a, Rai’ye, El Bab’a indik. Oradaki 2000 kilometrekarelik alanı kontrol altına aldık. Hedefleri Akdeniz’e ulaşmaktı. Cudi’de, Tendürek’te, Kandil’de, Gabar’da ne yapıyorsak her yerde bunları nerede görürsek aynısını yapmaya devam edeceğiz.”

16 NİSAN MİDELERİNE OTURDU, HAZMEDEMİYORLAR...

Türkiye’nin sınır ötesinin yanı sıra içerde de düşmanları olduğunu söyleyen Erdoğan şöyle devam etti: “16 Nisan halk oylamasını hazmedemiyorlar, bunlarda hazımsızlık var, midelerine oturdu bu iş. Alışacaklar. Bazıları yazıyor, ‘Şu kadar ‘hayır’ oyunu nereye koyacaksın?’ Geç o işleri. Bir tane ‘Evet’ fazla olursa bu iş bitiyor. Demokrasi bu. Hangisi daha fazla çıkarsa mesele onun lehine bitmiştir. Hazmedemiyorlar. Alışacaklar bu işe. Alışacaklar. Yeter ki biz bir olalım, iri olalım. Hep birlikte Türkiye olalım, bunlara gerekli dersi vermiş oluruz”

ARTIK ESKİ TÜRKİYE’YE DÖNMEYECEĞİZ

Türkiye’nin önemli sorunlarla yüz yüze bulunmakla beraber, bu sorunları aşacak güç ve iradeye fazlasıyla sahip olduğunu kaydeden Erdoğan, “Önümüzdeki sorunları çözmek için ya bir yol bulacağız, ya bir yol bulacağız. Şartları önümüze katıp değiştirerek hedeflerimize ilerleyeceğiz. Biz şurada 15 senede 19 bin 500 kilometre bölünmüş yol yaptık. Su konusunda hiçbir zaman olmamış sayıda baraj yaptık. Her dediklerini yapan bir Türkiye hayali ile yanıp tutuşanlar, biz onurlu ve dik bir duruş sergiledikçe adeta kuduruyorlar. İçimizdeki bazıları ile birlikte bu güçlerin en büyük hayalidir ama biz artık eski Türkiye’ye dönmeyeceğiz. Şimdi denizin üzerine havalimanı yapıyoruz, bunlar ‘İstemezük’ diyorlar. Kim bunlar? Komünistler, komünistler. İki ili, Artvin ve Rize’yi kucaklayacak bu havalimanı, adam ‘İstemezük’ diyor. Bu sol zihniyet, bu komünistler, bunlar hiçbir zaman vatansever, milliyetperver değildir” dedi.

FETÖ’cüler tek tip kıyafeti giyecekler

HACI YAKIŞIKLI / ÜRDÜN - Cumhurbaşkanı olarak Ürdün’e ilk ziyaretini gerçekleştiren Tayyip Erdoğan, Ürdün’ün FETÖ ile mücadele konusunda hiç tereddüt etmediğinin altını çizerek, “Hemen oradan yolladılar” ifadelerini kullandı. Türkiye ile İran’ın terörle mücadelede muhtemel işbirliğinden, Almanya ekseninde AB ile olan ilişkiler, Kudüs meselesinden FETÖ ile mücadeleye kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeme ilişkin konulardaki değerlendirmeleri şöyle:

Cumhurbaşkanlığı görevimde Ürdün’e bu ilk ziyaretim oldu. Daha önce Başbakanlık dönemimde de bir ziyaretim olmuştu. Bu ziyaretimiz, bölgenin hassas olduğu, sıkıntıların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşti. 10 milyonluk Ürdün’ün neredeyse yarısı Filistinlilerden oluşuyor. Bunun yanında 1 milyon 300 bin civarında Suriyeli mülteci var. Libyalı, Lübnanlı, Yemenli var.. Var oğlu var.

FETÖ’YÜ DIŞARI ATTILAR

Ürdün, FETÖ ile mücadele konusunda hiç tereddüt etmedi. Hemen FETÖ’yü oradan dışarı attılar.

Kral Abdullah’la Eylül ayı içerisinde Birleşmiş Milletler’de de tekrar bir arada olacağız. Kendisini Türkiye’ye de davet ettik. Kendileri de davetimizi kabul etti. İnşallah bu yıl çıkmadan bir iade-i ziyaret yapacaklar. Ürdün’le ekonomik ilişkiler, 2016’da düşüş gösterdi. Son 10 yıllık süreçte, Türk iş adamlarının firmalarının yatırımları var ama, bu hususta da düşüş söz konusu. Bir de su konusu var. Ben kendilerine Anamur- KKTC hattındaki denizaltı su projemizi anlattım. Ürdün’ün de Nil Kızıldeniz buradan denizin altından bir su projesi söz konusu. Bizim müteahhit firmalarımız da bu projeye ilgilenecek olurlarsa, böyle bir ihaleyi alma şansları doğabilir.”

İRAN’LA İŞBİRLİĞİ

Amman’a hareketinizden önce basın toplantısında, terörle mücadele konusunda Türkiye’nin İran’la olası işbirliğine işaret ettiniz. Bunun çerçevesi ve derinliği ne olabilir?

Terörle ortak mücadele, İran Genelkurmay Başkanı Bakıri’nin ziyareti esnasında konuşuldu. Suriye’deki çatışmasızlık bölgelerini, ayrıca oralarda İran’ın pozisyonunun ne olacağını konuşma imkanımız oldu. Detayına, teferruatına girmeyeceğim. Bu olumlu gelişmelerle, olumsuz bazı hesaplar peşinde olanların oyunu da şu anda inşallah bozulmuş durumda.

Afrin’de planladığımız nedir?

Bizim için önemli olan şey, oralarda teröre müsaade etmemektir. Oralarda terörün baskın çıkma ihtimali olursa, gözümüzü karartırız. Bunun böyle bilinmesi lazım. Afrin o bakımdan çok önemli bir bölge. Bir taraftan Hatay Türkiye sınırları öbür taraftan İdlib’e geçiş. Bu bakımdan çok çok önemli. Bizim buralarda en ufak bir esnememiz söz konusu olamaz.

Başta Almanya olmak üzere Batı’da Türkiye’ye yönelik son derece ağır saldırılar var. Hedef de aslında sizsiniz. Ne oluyor, neden Batı bu şekilde Türkiye’ye yükleniyor?

Demek ki biz sırat-ı müstakim üzereyiz. Bu fakire bu kadar saldırıyorlarsa, demek ki iyi şeyler yapıyoruz. Bizler iyi şeyler yaparak inşallah iyi neticeler alacağız. Almanya’da seçime kadar bu şekilde giderler. Seçimden sonra ya Türkiye ile yine güzel işler yapmanın yolunu ararlar ya da 2019’u beklemeye koyulurlar...

Kuzey Irak’ta bağımsızlık referandumu yaklaşıyor, Barzani geri adım işareti vermiyor. Türkiye ne yapacak ? Herhangi bir temas var mı?

Görüşmeler var. Biz orada öyle bir konuda referandumu doğru bulmuyoruz. Öyle bir referandum, Irak’ı bölmek demektir. Dolayısıyla o tür bir adım atılması, yalnızlığa adım atmak demektir.

Cumhurbaşkanlığındaki mesainizin yanı sıra Genel Başkan şapkanızla da yoğun mesai içindesiniz. Partideki çalışma nasıl gidiyor. Yenilenme hareketi nasıl?

Şu anda bütün belde kongrelerini bitirdik. Atamalarımızı yaptık. İlçelerde bazı yenilemeler, alıp vermeler bunların üzerinde çalışıyoruz.

Acaba bir erken seçim mi olacak?

İşimize bakalım. Erken seçim yaparsak, bu israf olur. Erken seçim israf olur. İşimize bakmamız lazım.