Biz de sana 'ünlem' armağan ediyoruz John!

İşte o yazı:

On gün önce sevgili Ergün Diler ile sohbet ettik. "Gelişmelere baktığımda sanki ABD'de son bir ayı kalan Obama yönetimi giderayak dünyayı sabote ediyor" dedim. 63 ülkenin koalisyon uçakları STOP edip yatıyor, Türkiye DEAŞ ile savaşıyordu. Rusya'da Putin'e yakın isimler öldürülüyor, Büyükelçi Karlov CIA'nın kucağındaki FETÖ'cü tarafından vuruluyor, Rus uçağı düşürülüyordu. En son Putin'in enerji şirketlerinin başına getirdiği istihbaratçı öldürülüyordu.

O istihbaratçı işadamı aynı zamanda 20 Ocak'ta göreve başlayacak Başkan Trump'ın Dışişleri Bakanı ve Exxon Mobil'in CEO'su ile de Rusya'da ortak işler yapıyordu. Obama seçimde şiddetle karşısında durduğu Trump'a görevi devrederken sanki kucağına pimi çekilmiş sorunlu bir dünya bırakmak istiyordu. Ergün'e "Bari bugün bunu yazayım" dedim ama yeni gelişmeler olunca erteledim. Dört gün önce Rusya Devlet Başkanı Putin de medya önüne çıktı, aynı şeyleri söyleyip, "Obama giderayak dünyayı sabote ediyor" dedi. Gerçekten Obama yönetimi emekliye ayrılmak üzereyken akıl almaz işler yapıyor. Önceki gün Suriye'deki PKK'ya bugüne kadar rastlanmayan miktarda Washington patentli büyük silah yardımı yapıldı. Türkiye ve Rusya Suriye'de barışı tesis etmek için büyük çaba harcarken, ABD adeta bölgenin dibine dinamit yerleştiriyor.

Özgür Suriye Ordusu giymiş Amerikan ve İngiliz komandolarından 34'ü, Suriye'de provokasyon yapmaya hazırlanırken sessizce Ruslar tarafından öldürülüyor. Bölgedeki tüm teröristlerin silah fabrikasına dönen küresel güçlerin Obama yönetimi, Trump'la bir hat oluşturmaya aday Washington-Moskova- Ankara hattını sabote etmek için var gücüyle çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bizi DEAŞ'a destek olmakla suçluyorlardı.

Şimdi hepsi ortadan kayboldu" diyor.

"DEAŞ da dahil YPG-PYD tüm terör örgütlerine destek veriyorlar. Çok açık ve net ortada" diye ekliyor. Kanıtların, belgelerin, fotoğraf ve videoların Ankara'nın elinde olduğunu açıklıyor. Obama yönetimi "Gülünç iddialar" diye ortaya fırlıyor. Yolcudur Obama'nın Türkiye'deki büyükelçisi John Bass yazılı açıklama yapıyor.

Ve "ABD hükümeti YPG veya PKK'ya silah ya da patlayıcı sağlamamıştır.

NOKTA" diyor. Evet cümleyi "NOKTA" diyerek bitiriyor. Ben de onun "NOKTASI"na "STOP" diyorum. Evet yanlış yaptın yine John... Daha beş gün önce "Bu ülkede konuşma. İlla ki bir şeyler söylemek istiyorsan Belgrad Ormanlarına git, kargalara anlat ne anlatacaksan" diye uyarmıştım seni. Beni yine dinlemedin John. Bir de "PKK'ya yardım etmiyoruz. NOKTA." diyerek adeta rest çekiyorsun.

Senin noktanın üzerine "STOP"tan sonra kocaman bir sopa ekleyip sana "ÜNLEM" armağan ediyorum. Çünkü "PKK'ya yardım etmedik. NOKTA" dediğin gün sana en büyük YALANLAMA PKK'dan geldi. İngiliz Guardian gazetesi Kandil'e gidiyor. Terörist PKK'nın lideri Cemil Bayık ile röportaj yapıyor, BBC de yayınlıyor. Guardian o teröristi okuyucusuna "Kürdistan Topluluklar Birliği Eşbaşkanı" olarak allayıp pullayarak sunuyor. O röportajda Cemil Bayık "PKK, ABD öncülüğündeki koalisyonla İŞBİRLİĞİ yapıyor. Bizi terör listesinden çıkarmalarını umuyoruz" diyor. Evet "NOKTA" diyen Amerikan elçisi John Baas, PKK yöneticisi eli kanlı katil "ABD İLE İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ" diye Kandil'den Baas Baas bağırıyor. STOP! Hem de bu iddiayı senin açıklama yapıp "NOKTA" koyduğun gün Kandil'den haykırıyor STOP! Üstelik "YPG-PYD" gibi kelime oyunları yapmayıp direkt olarak "ABD-PKK İŞBİRLİĞİ" diyor STOP. Bitmedi... Binlerce insanı katleden terörist katil bir de ABD'den terör listesinden çıkarılacaklarına dair teminat aldıklarına işaret ediyor STOP! Yetmedi mi... Al sana bir Amerikalı... O bir uzman... Adı Alexander Azaadgan... Diyor ki; "Arap baharı, Obama, Hillary Clinton ve hepsinin ustası SOROS gibi Haçlı-Siyonist ittifakı NeoCon DELİLERİN uydurmasıydı. Bu uydurma sayesinde DEAŞ gibi terör örgütleri doğuruldu." John... John... Stop lamban yanıyorsa git Amerikalı Alexander'e "NOKTA" de. "DAEŞ'i Obama kurdu" diyen yeni Başkanın Trump'a, maçan yiyorsa "Noktalı virgül" çek. Buralarda bir şeyler anlatacaksan sadece kargalara yönel JOHN...

Beni dinle.. bak konuştukça batıyorsun! Bazı araştırmalarda kargaların 100 kelimeyi ve 50 cümleyi öğrenebildiği görülmüştür. Senden öğrenecekleri çok şey var. İhmal etme onları!

Seninle aynı günde konuşan PKK liderinin "ABD ile işbirliği yapıyoruz" açıklaması size hayırlı olsun. Ne oldu? Stop lambaların yanmıyor John!