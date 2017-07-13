Bitmeyen kirli propaganda... "Türk askeri yaptı" deriz!

Türkiye’nin Afrin’e yönelik artan askeri müdahale hazırlığı terör cephesini provakasyon hazırlığına sevk etti. Temmuz ayı içerisinde Ayn-el Arap (Kobani) Afrin ve Kamışlı’da toplanan terör örgütü temsilcileri Afrin harekatının başlaması halinde Suriye, Türkiye ve Avrupa’da yürütülecek provakatif faaliyet planı geliştirildi.

PROVOKATİF EYLEM YAPACAKLAR

Yeni Şafak'ın haberine göre, Kamışlı toplantısında bazı Avrupalı insani yardım kuruluş temsilcileri de katıldı. Yardım kuruluşları örgüte destek vaadinde bulundu. Suriye ve Türkiye’de Kürt vatandaşları sokağa dökme amaçlı planlanan provakatif faaliyet programı için bir dizi görsel hazırlandı. Örgüt öncelikle, Suriye savaşından derlenen fotoğrafla ve videolarla kitleleri ajite etmeyi hedefliyor.

KÖYLERİ BOMBALAYIN

Suriye PKK’sı PYD tarafından düzenlenen provakatif eylem planı toplantılarına 12 terör destekçisi dernek katıldı. Kandil güdümlü toplantılarda, kalabalıkları etkileme amaçlı gerektiğinde kendi bölgenizde “Katliam yapın ya da bir köyü bombalayarak sivil katliamı var gibi gösterin ve Türk askeri yapmış gibi yayınlayın” talimatı verildi. Afrin’in sözde Suriye Kürdistan’ı için önemine dikkat çeken katılımcılar kurulacak. Kürdistan’ın denize açılacak tek kapısının Afrin-Akdeniz koridoru olacağını Afrin’siz bir Kürdistan’ın varlığını sürdüremeyeceğini ilerini sürdü.

TÜRKİYE VE AVRUPA İLE EŞ ZAMANLI YÜRÜTÜLECEK

Bu konuda ABD ve Avrupa ülkelerinin kendilerini desteklediğini belirten PKK-PYD temsilcileri tarafından Afrin’e ilk kurşunun sıkıldığı andan itibaren Türkiye’de HDP Avrupa’da ise örgüte yakın dernek ve vakıfların sürece destek vereceği vurgulandı.

İŞTE O 12 DERNEK

Afrin Harekatı’na dönük provakasyon sürecinin konuşulduğu toplantılara 14 terör destekçisi vakıf katıldı. Terör örgütünün sabotaj ve provokasyon faaliyetlerinin konuşulduğu toplantılara bazı Avrupalı derneklerde destek vaadinde bulundu. Bahse konu toplantılara katılan ve destek taahhüdünde bulunan sözde eğitim, gençlik, kültür, kadın, çocuk ve öğrenci temalı organizasyon görüntüsünde ki kurumlar şunlar: Suriyeli Kürt Kadınlar Birliği, Roj Çevre Koruma Merkezi, Kürt İnsan Hakları Derneği, Şaziya Çarçiraye Kültür Enstitüsü, Çocuk ve Genç Kızlar Derneği, Mandela’nın Evi Derneği 8 Mandela House, Roşin Bedirhan Derneği, Umut İzi Derneği, Demokratik Kürdistanlı Öğrenciler Derneği, Belsam Sağlık Eğitim Merkezi, Kalkınma ve Sivil Faaliyet Derneği ve Özgür Kürt Kadını Derneği.

(Superhaber)