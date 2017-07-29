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Bitmedi! Çaresiz oraya akın ettiler… Oto pazarı değil

Oto sanayiler doludan zarar gören araçlarla doldu taştı. Oto pazarı değil oto sanayi...

29 Temmuz 2017 Cumartesi 16:10
Bitmedi! Çaresiz oraya akın ettiler… Oto pazarı değil

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle zarar gören araçların sürücüleri yetkili servis ve oto sanayi sitelerine akın etti. Kocasinan Oto Sanayi Sitesi’nde oluşan araç yoğunluğu havadan görüntülendi.
İstanbul’da hayatı olumsuz etkileyen şiddetli sağanak ve fırtına sonucu araçlarında hasar oluşan sürücülerin Kocasinan Oto Sanayi Sitesi’nde oluşturduğu yoğunluk havadan drone ile görüntülendi. İstanbul’u etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle birçok elektrik direği, ağaç devrilirken bazı noktalara yıldırım düştü. Kentteki şiddetli yağış ve doludan araçlar da nasibi aldı. Çok sayıda araç su alırken araçların en çok cam, motor, kaportaları zarar gördü. Şiddetli yağış sebebiyle çok sayıda sürücü soluğu oto sanayilerde aldı. Kimi oto sanayi çalışanları da fırtına nedeniyle oluşan yoğunluğun işlerini olumlu yönde etkilediğini ifade ederken çok sayıda aracın sırada beklediğini belirtti.


“Yoğunluk çok tabi, site baya bir kalabalık”

Şiddetli yağış nedeniyle zarar gören çok sayıda aracın tamire gelmesiyle işlerinin arttığını söyleyen Nihat Şişmanoğlu, “ Suda kalan araçların motorları egzozlarından su çekmiş. Çoğunun kaportası zedelenmiş, camları kırılmış, içi su almış döşemeleri değişiyor bu tür araçlar geldi. Yoğunluk çok tabi, site baya bir kalabalık. Selden dolayı herkes memnun şu anda. Çoğunun motoru zarar gördü, içerisi dağınık, su almış çalışmıyor” ifadelerini kullandı.

“Araçların iç döşemeleri sökülüyor, beyni su aldığı için”

Araçların su alması nedeniyle kendilerine birçok sürücünün geldiğini sel nedeniyle oto sanayilerde yoğunluk oluştuğunu dile getiren oto sanayi çalışanı Ali Koç, “Birçok araç geldi. En çok elektrik, elektronik bölümlerinde sıkıntı var. Araçların iç döşemeleri sökülüyor, beyni su aldığı için” şeklinde konuştu.
 Öte yandan oto sanayideki yoğunluk havadan görüntülendi. Görüntülerde araçlar yoğun bir trafik oluştururken, sanayi adeta bir oto pazarını andırıyor.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 16:10
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