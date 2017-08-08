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Bitlis’teki esnaflar Avrupa’yı gezecek

Bitlis’in Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile özel bir turizm şirketi tarafından hazırlanan KOSGEB destekli proje kapsamında Bitlis Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğine bağlı 12 oda üyeleri için Avrupa gezisi düzenleneceği belirtildi.

08 Ağustos 2017 Salı 22:04
Bitlis’teki esnaflar Avrupa’yı gezecek

Avrupa gezisi projesi kapsamında İspanya’ya 7 günlük tur düzenleyeceklerini kaydeden Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emrullah Tekin, yapılacak olan geziye Bitlis Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğine bağlı 12 odadan herhangi birisine üye olup katılmak isteyenler ile birlikte İspanya’ya gideceklerini söyledi. Oda üyelerinin iş ve kültür gezisi yapma imkanına kavuştuğunu ifade eden Tekin, "KOSGEB destekli olan Avrupa seyahati projemiz kapsamında üyelerimiz ile birlikte İspanya’ya gidilecek. İspanya’da yapılan program çerçevesinde Valencia, Madrid ve Barcelona’da toplantı gerçekleştirilecek, ardından gezi düzenlenecek. Bu proje 7 gün 6 gece olarak işleyecek. Katılmak isteyen üyelerimizin 18 Ağustos 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar odamıza başvuru yapması gerekmektedir. Gezinin maliyeti kişi başı 4 bin 750 liradır ve bunun 3 bin lirası KOSGEB tarafından karşılanacaktır. Pasaport ile vize masrafları da geziye katılan esnaflarımızca karşılanacaktır. Proje kapsamında düzenlenecek olan İspanya gezisi 10 - 17 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek" dedi.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 22:04
  1. Barcelona
  2. Avrupa
  3. Tat
  4. Bitlis
  5. İspanya
  6. Tatvan
  7. Madrid
  8. Valencia
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