Bitlis'te yeşil kategorideki terörist öldürüldü

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bitlis’te Esen Mahallesi Şeyhhabip Tepe bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 bölücü terör örgütü PKK mensubu, bir adet PKMS (Biksi) Makinalı tüfek ve 4 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği ile birlikte ölü ele geçirildi.

Ölü ele geçirilen teröristlerden birisinin, sözde Garzan Eyaleti 5'li Yürütmede görevli aynı zamanda Hizan sorumlusu Kia Koçer kod adlı, Ali Ulaş olduğu tespit edildi. Ulaş'ın İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesindeki yeşil kategoride yer aldığı öğrenildi.