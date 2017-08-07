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Bitlis’te satranç turnuvası

Bitlis Belediyesi, Bitlis Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Satranç Federasyonu Bitlis İl Temsilciliği tarafından satranç turnuvası düzenlendi.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 22:25
Bitlis’te satranç turnuvası

62 sporcunun katılımıyla başlayan turnuvanın finali, TOKİ Gençlik Merkezinde yapıldı. Van, Muş, Siirt, Bitlis, Diyarbakır, Batman, Mardin, Erzurum ve Burdur illerinden oyuncuların katıldığı yarışmada, dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Satranç Federasyonu Bitlis İl Temsilcisi Mesut Araboğa, düzenlenen turnuvanın 2 gün devam ettiğini ve turnuvaya bölge illerinden 62 sporcunun katılım gösterdiğini söyledi. Satranç sporunun bölge için önemine vurgu yapan Araboğa, “Satranç gerçekten çok önemli bir spor dalıdır. Bizimde amacımız bu sporu ilimizde geliştirmek ve daha da çok sevdirmektir. İnşallah bu tür organizasyonlarla da bunu sağlayacağımıza inanıyorum. Turnuvanın organizasyonda emeği geçen ve katkı sağlayan Bitlis Belediyesine çok teşekkür ederiz” dedi.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 22:25
  1. Mardin
  2. Diyarbakır
  3. Erzurum
  4. TOKİ
  5. Siirt
  6. Batman
  7. Muş
  8. Van
  9. Burdur
  10. Bitlis
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