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Bitlis'te "özel güvenlik bölgesi" uygulaması

Bitlis merkezi ile Tatvan, Güroymak, Mutki ve Hizan  ilçelerindeki bazı alanlar 17-31 Ocak tarihlerinde "özel güvenlik bölgesi" ilan  edildi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 13:17
Bitlis'te "özel güvenlik bölgesi" uygulaması

Valilikten yapılan açıklamada, kent merkezi ile 4 ilçedeki bazı  alanların 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Milli güvenlik, kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin  önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla, İl İdaresi  ve Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri kanunlarının ilgili maddelerine  istinaden, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların,  mezkur bölgelerindeki yasa dışı unsurlar ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden  zarar görmemeleri açısından 17-31 Ocak tarihlerinde 15 gün süreyle geçici özel  güvenlik bölgesi ilan edilmiştir."

Özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye,  Bitlis Valiliğinin internet adresinden ulaşılabilecek.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 13:17
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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