Bitlis'te "özel güvenlik bölgesi" uygulaması

Valilikten yapılan açıklamada, kent merkezi ile 4 ilçedeki bazı alanların 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Milli güvenlik, kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla, İl İdaresi ve Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri kanunlarının ilgili maddelerine istinaden, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerindeki yasa dışı unsurlar ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 17-31 Ocak tarihlerinde 15 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir."

Özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye, Bitlis Valiliğinin internet adresinden ulaşılabilecek.