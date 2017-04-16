Bitlis’te oy kullanma işlemi sona erdi

Bitlis ve ilçelerinde 795 sandığın kurulduğu Bitlis’te 193 bin 791 seçmen bulunuyor. Sabah 07.00’de başlayan oy kullanma işlemi saat 16.00 itibari ile sona erdi. Gerekli sayımlar yapılarak oyların açılmasına geçildi.
Eklenme: 16 Nisan 2017, 17:11
Bitlis ve ilçelerinde 795 sandığın kurulduğu Bitlis’te 193 bin 791 seçmen bulunuyor. Sabah 07.00’de başlayan oy kullanma işlemi saat 16.00 itibari ile sona erdi. Gerekli sayımlar yapılarak oyların açılmasına geçildi.
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