Bitlis’te oy kullanma işlemi sona erdi

Bitlis’te cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişi öngören 18 maddelik anayasa değişikliği için oy kullanma işlemi sona erdi.

Bitlis’te oy kullanma işlemi sona erdi
Eklenme: 16 Nisan 2017, 17:11

Bitlis ve ilçelerinde 795 sandığın kurulduğu Bitlis’te 193 bin 791 seçmen bulunuyor. Sabah 07.00’de başlayan oy kullanma işlemi saat 16.00 itibari ile sona erdi. Gerekli sayımlar yapılarak oyların açılmasına geçildi.

 
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