Bitlis’te oy kullanma işlemi başladı

Bitlis ve ilçelerinde 795 sandıkta 193 bin 791 kişi sandık başına gidecek. Sabah 07.00’da başlayan oy kullanma işlemi akşam 16.00’da sona erecek.
Eklenme: 16 Nisan 2017, 10:14
Bitlis ve ilçelerinde 795 sandıkta 193 bin 791 kişi sandık başına gidecek. Sabah 07.00’da başlayan oy kullanma işlemi akşam 16.00’da sona erecek.
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