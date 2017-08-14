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Bitlis’te KÖYDES toplantısı

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında 2017 KÖYDES ile özel idarenin devam eden yatırımlarıyla ilgili toplantı yapıldı

14 Ağustos 2017 Pazartesi 21:45
Bitlis’te KÖYDES toplantısı

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu’nun başkanlık ettiği ve valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Murat Kütük, ilçe kaymakamları, İl Genel Meclis Başkanı Cemalettin Kinç, Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ve birlik üyeleri katıldı.

Toplantıda, ilçe kaymakamları ve Özel İdare Genel Sekreteri Adem Aydoğdu brifing verdi. 2017 yılı KÖYDES projeleri ve devam eden çalışmalar hakkında durum değerlendirmesi yapıldı.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 21:45
  1. Bitlis
  2. KÖYDES
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