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Bitlis’te kaldırım işgallerine karşı denetimler arttı

Bitlis Belediyesi, vatandaşların kaldırımları güvenli ve rahat bir şekilde kullanması amacıyla kent genelinde denetimlerini arttırdı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:28
Bitlis’te kaldırım işgallerine karşı denetimler arttı

Şehir merkezinde kaldırımları denetleyen Bitlis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri; iş yeri sahiplerini kaldırımlara konulan tezgah, masa, kürsü, reklam flamalarını kaldırılması için uyardı. İş yerleri hakkında kaldırımları işgal ettikleri için tutanak tutan ekipler, ayrıca iş yerlerinin ruhsatlı olup olmadıklarını da denetledi.

Vatandaşların kaldırımlarda daha rahat yürüyebilmesi ve rahat alışveriş yapabilmesi için zabıta ekiplerinin çalışmalarını kentin dört bir yanında sürdürdüğünü belirten Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, “Amacımız esnaflarımıza ceza yazmak değil. Sadece esnaflarımızın bu konuda daha duyarlı davranıp, bizlere yardımcı olmalarını bekliyoruz. Halkımıza düzenli, sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sunmak ve kentteki görsel kirliliği ortadan kaldırmak ve işgaller tamamen son buluncaya kadar denetimlerimiz aralıksız devam edecek” dedi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:28
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