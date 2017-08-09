Bitlis'te askerlerin üstüne vagon kapağı düştü: 5 asker yaralı
Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde trenden yük indiren askerlerin üzerine vagon kapağı düştü. Yaşanan olay soncunda 1'i ağır 5 asker yaralandı.09 Ağustos 2017 Çarşamba 11:59
Olay, saat 10.00 sıralarında Tatvan İlçesi'nin Fatih Mahallesi'nde bulunan tren garında meydana geldi.
Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde trenden yük indiren askerlerin üzerine vagon kapağı düştü. Meydana gelen kazada 6 asker yaralandı. Yaralı askerler, olay yerine çağrılan ambulanslarla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.