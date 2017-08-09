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Bitlis'te askerlerin üstüne vagon kapağı düştü: 5 asker yaralı

Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde trenden yük indiren askerlerin üzerine vagon kapağı düştü. Yaşanan olay soncunda 1'i ağır 5 asker yaralandı.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 11:59
Bitlis'te askerlerin üstüne vagon kapağı düştü: 5 asker yaralı

Olay, saat 10.00 sıralarında Tatvan İlçesi'nin Fatih Mahallesi'nde bulunan tren garında meydana geldi.

Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde trenden yük indiren askerlerin üzerine vagon kapağı düştü. Meydana gelen kazada 6 asker yaralandı. Yaralı askerler, olay yerine çağrılan ambulanslarla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 11:59
  1. Bitlis
  2. Tatvan
  3. vagon kapağı
  4. Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi
  • vatansevervatansever1 sa önce
    Acil sifalar mehnetlerime..tedbir elden birakilmasin. Hic bir can kolay yetismiyor ve her can degerlidir..
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