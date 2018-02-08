Bitlis'te el yapımı patlayıcı bulundu

Bitlis merkeze bağlı Onak Ormanları bölgesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonlar kapsamında yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'nın kullandığı 3 sığınak, baraka ve 9 avcı boyu çukuru tespit edildi. Sığınaklarda 1 el yapımı patlayıcı, 350 metrelik kablo ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcı, uzman ekipler tarafından kontrollü imha edildi.