Bitlis'te el yapımı patlayıcı bulundu
Bitlis kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, PKK tarafından kullanılan 3 sığınak ile baraka tespit edildi.08 Şubat 2018 Perşembe 10:19
Bitlis merkeze bağlı Onak Ormanları bölgesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonlar kapsamında yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'nın kullandığı 3 sığınak, baraka ve 9 avcı boyu çukuru tespit edildi. Sığınaklarda 1 el yapımı patlayıcı, 350 metrelik kablo ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcı, uzman ekipler tarafından kontrollü imha edildi.
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