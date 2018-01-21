Bitlis'te çığ düştü! Şehit ve yaralılarımız var

Bitlis kırsalını PKK’lı teröristlerden temizlemek ve kullandıkları sığınak ve barınakların imha edilmesi için başlatılan operasyonlar devam ederken, bugün öğlen saatlerine doğru Hizan ilçesinin Kolludere mevkiine çığ düştü.

Çığın bölgede operasyon yapan bir grup askerin bulunduğu bölgeye düştüğü belirtildi. Meydana gelen olayda ilk bilgilere göre 2 askerin şehit olduğu, 7 askerin yaralandığı, 3 askerin ise kayıp olduğu belirtildi.

Yaralı askerlerin helikopterle bölgeden alınmaya başlandığı, kayıp askerleri arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.