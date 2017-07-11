Bitlis Valisi Ustaoğlu ziyaretlere devam ediyor

Vali Ustaoğlu’nun ilk durağı İl Emniyet Müdürlüğü oldu. İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve müdür yardımcıları tarafından karşılanan Vali Ustaoğlu, bilgi aldıktan sonra İl Jandarma Komutanlığına geçti. Burada da Albay Mustafa Gezer ve komutan yardımcıları tarafından karşılanan Vali Ustaoğlu, brifing aldıktan sonra ziyaretlerini sonlandırdı.