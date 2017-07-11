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Bitlis Valisi Ustaoğlu ziyaretlere devam ediyor

Bitlis Valiliğine atanan İsmail Ustaoğlu, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek brifing aldı.

11 Temmuz 2017 Salı 21:32
Bitlis Valisi Ustaoğlu ziyaretlere devam ediyor

Vali Ustaoğlu’nun ilk durağı İl Emniyet Müdürlüğü oldu. İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve müdür yardımcıları tarafından karşılanan Vali Ustaoğlu, bilgi aldıktan sonra İl Jandarma Komutanlığına geçti. Burada da Albay Mustafa Gezer ve komutan yardımcıları tarafından karşılanan Vali Ustaoğlu, brifing aldıktan sonra ziyaretlerini sonlandırdı.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 21:32
  1. Fatih
  2. Emniyet Müdürlüğü
  3. Bitlis
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