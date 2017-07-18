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Bitlis Valisi Ustaoğlu muhtarlarla bir araya geldi

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, operasyonların devam ettiğini belirterek, “Allah’ın izniyle terörü bu bölgede kazıyıp yok edeceğiz” dedi.

18 Temmuz 2017 Salı 18:41
Bitlis Valisi Ustaoğlu muhtarlarla bir araya geldi

Bitlis Kültür Merkezi konferans salonunda merkez ve bağlı köy muhtarları ile bir araya gelen Vali Ustaoğlu, devletin PKK’ya karşı kararlı bir şekilde mücadele ettiğini dile getirdi. Bölgede operasyonların devam ettiğini vurgulayan Ustaoğlu, "Sizlere çok fazla ihtiyacımız var. Sizler bizim köylerdeki gören gözlerimiz, işiten kulaklarımızsınız. Eğer vatandaş ve muhtarlarımız köylerindeki ve yakınlarda gördüğü şeyleri bizimle paylaşırlarsa, bu mücadeleyi çok kararlılıkla sürdüreceğiz. İşimizi en çok kolaylaştıran sizlerseniz. Bu mekanizmayı güçlü tuttuğumuz sürece biz her dağda, her mağarada Allah’ın izniyle köklerini kazıyacağız" diye konuştu.

İki gündür operasyonların devam ettiğini, güzel sonuçlar alındığını ifade eden Vali Ustaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu sabah yine iki terörist etkisiz hale getirildi. Son bir yıl içerisinde bölgemizde etkisiz hale getirilen terörist sayısı yüzde 50’yi geçti. Yani 120 terörist etkisiz hale getirildi. Bazılar ölü, diri ve teslim olanlar oldu. Allah’ın izniyle her dağda, her mağarada kahramanca mücadele veren asker, polis ve özellikle bu coğrafyayı kendi kaderi bilip çalışan güvenlik korucularımızın sayesinde çok güzel sonuçlar elde ettik. Biz hepimiz bu bölgede gelip geçiciyiz. İki veya üç yılımızı doldurduktan sonra buradan çıkıp gidiyoruz. Ama sizlerin burayı terk etme gibi bir şansınız yok. Bu coğrafyada topraklarını, atalarını bırakıp nereye gideceksiniz. Bu PKK’ya karşı vatandaşlarımız devletin yanında yer alırsa, en büyük mücadeleyi sürdürerek inlerine kadar ineceğimize inanıyoruz. Onları bu topraklarda barındırmayacağız. Vatandaş, muhtar, korucu hepimiz gücümüzü birleştirmemiz gerekmektedir. Çok şükür ki halkımızda bizden desteklerini esirgemediler. Bu halk sayesinde inlerine kadar indik. Bugün burada PKK artık barınamaz duruma gelmişse, bunun sebebi kahraman korucularımız ve halkımızda devletin yanında yer alarak bize verdiği desteğin çok büyük önemi vardır.”

“20 gündür görev yaptığım bu şehirde çok güzel duygularla çalışıyorum” diyen Vali Ustaoğlu, Bitlislilerin hizmetin en iyisine layık olduğunu dile getirdi. Ustaoğlu, “Sizin en önemli göreviniz, bu evliyalar şehrinde bayrağımızı göklerde dalgalandırmaktır. Bu vatanın her noktasında devletimizin hakim olmasında sizlerin göstereceği gayretler çok önemlidir. Operasyonlarımız devam ediyor. Allah’ın izniyle terörü bu bölgede kazıyıp yok edeceğiz. Geriye dönüp baktığımızda en kararlı şekilde mücadele eden bir süreci burada sürdürüyoruz. Sizin de desteğinizle bu kararlı mücadelemiz sürecektir” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 18:41
  1. PKK
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