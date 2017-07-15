Bitlis UMKE aracı kaza yaptı: 2 yaralı

Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun Bitlis Süphan Dağı tırmanışa katılan ve 2 bin 800 rakımlı bölgede kamp kuran ekipten nöbeti devralmak için yola çıkan UMKE aracı kaza yaptı. Kazada Bitlis UMKE sorumlusu Tahsin Duran ve bir köy korucusu hafif yaralandı. Yaralılar Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırıldı.