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Bitlis UMKE aracı kaza yaptı: 2 yaralı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesindeki Süphan Dağı tırmanışını takip ederken kaza yapan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) aracında 2 kişi hafif yaralandı.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:22
Bitlis UMKE aracı kaza yaptı: 2 yaralı

Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun Bitlis Süphan Dağı tırmanışa katılan ve 2 bin 800 rakımlı bölgede kamp kuran ekipten nöbeti devralmak için yola çıkan UMKE aracı kaza yaptı. Kazada Bitlis UMKE sorumlusu Tahsin Duran ve bir köy korucusu hafif yaralandı. Yaralılar Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırıldı.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:22
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