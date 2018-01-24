Bitlis PKK/KCK operasyonu: 7 kişi gözaltında

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen kapsamlı ve duyarlı çalışmalar neticesinde, ‘PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlaması ile 8 şahsa yönelik Bitlis’in Tatvan, Ahlat, Güroymak ve Hizan ilçelerinde eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Operasyon neticesinde M.K., S.S.Ö., M.A., S.Ö., M.R.K., N.T. ve C.Tb isimli 7 şahıs yakalanmış, 1 şahıs hakkında ise yakalama çalışmaları devam etmektedir.

Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 740 paket bandrolsüz kaçak sigara, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 33 adet fişek, çok sayıda örgütsel kitap, dergi, doküman ve dijital malzemeler ele geçirilmiştir. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam etmekte ve edecektir” denildi.