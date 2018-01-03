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Bitkisel hayata girmişti, 4 yıl sonra ilk fotoğraf sızdı

Geçirdiği kaza sonrası bitkisel hayata giren F1 pilotu Michael Schumacher'le ilgili ilk fotoğraf 4 yıl sonra sızdı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 17:11
Bitkisel hayata girmişti, 4 yıl sonra ilk fotoğraf sızdı

Dünyanın en ünlü Formula 1 pilotu olan Michael Schumacher, 30 Aralık 2013 tarihinde İsviçre'de kayak yaparken kafasını taşa çarpıp beyin kanaması geçirmişti.

Hastanede tedavi gördüğü günden bu yana sağlığına kavuşamayan ve bitkisel hayata giren Alman pilotun hiçbir fotoğrafı medyaya sızmamıştı.

 YAKINI FOTOĞRAFINI ÇEKİP 1 MİLYON EURO İSTEDİ

49 yaşındaki pilotun bir yakını, Cenevre'deki evine giderek Schumacher'i ziyaret etti. Bu esnada yatakta makineye bağlı haldeki fotoğrafını çekerek Avrupa basınına 1 milyon dolar karşılığında satmaya çalıştı.

SAVCILIK FOTOĞRAFI DOĞRULADI

Almanya'da savcılık, olayın ortaya çıkmasıyla birlikte başlattı. Fotoğrafın Michael Schumacher'e ait olduğu doğrulanırken fotoğrafı çeken şahıs, gizlilik ve kişisel hakları ihlal suçlamasıyla yargılanacak.

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 17:11
  1. Michael Schumacher
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