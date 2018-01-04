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Bitcoin'den sonra en büyük ikinci kripto para birimi oldu

Ripple, bugün 3.84 dolar ile rekor kırarak piyasa değeri açısından Bitcoin'den sonra en büyük ikinci kripto para birimi oldu.

04 Ocak 2018 Perşembe 22:23
Bitcoin'den sonra en büyük ikinci kripto para birimi oldu

Son 24 saatte yüzde 40'dan fazla değerlenen kripto para birimi Ripple, 3.84 dolar ile bugün tarihi zirvesini gördü.

Yeni yıla 2.30 seviyesinden başlayan Ripple, 1 dolar seviyesini ilk kez Aralık 2017'de geçmişti.

Ripple, 137.3 milyar dolar piyasa değeriyle Bitcoin'in ardından en büyük kripto para konumunda. Bitcoin'in piyasa değeri 250.9 milyar dolar civarında.

Saat 15:30'da bitcoin/dolar 14.955 dolardan işlem görürken, Ripple 3.79 dolar seviyesinde yer aldı.

Ripple nedir?

Bir ödeme ağı ve kripto para olarak 2012 yılında kurulan Ripple, temel olarak swift işlemleri yerine kullanılıyor. Ripple ile yapılan para transferlerinin geleneksel yönteme göre daha ucuz ve hızlı olması nedeniyle 100 kadar banka bu sistemden yararlanıyor.

Öte yandan Ripple'da Bitcoin'in aksine madencilik yapılmıyor. Bir merkezi bulunan Ripple'da şirket tarafından belli periyotlarda pazara yeni para arzı yapılıyor.

Brad Garlinghouse'un CEO'su olduğu Ripple'ın New York, Londra, Singapur gibi kentlerde ofisleri bulunuyor.

Bir merkezinin bulunması ve bankalar tarafından kullanılıyor olması nedeniyle Ripple, yatırımcılar açısından daha güvenilir bulunuyor.

 

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 22:23
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