Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bitcoin'de kritik uyarı: Aralık ayının sonuna kadar...

Bitcoin fiyatlarının Aralık ayına kadar 1,800 dolara inmesini bekliyor.

12 Ocak 2018 Cuma 20:31
Bitcoin'de kritik uyarı: Aralık ayının sonuna kadar...

Wall Street'te bir danışmanlık firması olan Quinlan & Associates tarafından yayınlanan raporda, Bitcoin fiyatının 2018 yılının Aralık ayına dek 1,800 dolara inme durumunun taslağı çizildi.

156 sayfa uzunluğundaki raporda, şu an 14 bin doların yakınında seyreden Bitcoin'in hem altına benzer bir yatırım varlığı hem de bir ödeme şekli olarak alacağı değerin oldukça üzerinde olduğu savunuldu.

Raporda, "Üretim maliyeti ve değer saklama aracı yaklaşımlarını kullanarak yaptığımız Bitcoin değerlemesinde, sanal paranın bir varlık olarak değeri sırasıyla 2 bin 161 ve 687 dolar olarak sonuçlandı. Bitcoin'e bir para olarak değer biçerken, sanal paranın hem yasal satış işlemlerindeki hem de kara Borsadaki kullanımını hesaba kattık. Uyguladığımız testler sonucu, 1 Bitcoin'in fiyatını 1,780 dolar olarak hesapladık" ifadesi kullanıldı.

Danışmanlık şirketi tarafından yapılan değerlendirmede, Bitcoin'in şu anki değerinde oluşan balonun "patlayacak olduğu" sonucuna varıldı. Şirket, Bitcoin'in bir ödeme şekli olarak kabul edilmemesi durumunda, piyasada gerçekleşecek düzeltmeyle birlikte sanal paranın fiyatının 1,800 dolara kadar inmesini bekliyor. Böylece, kripto para piyasasının değeri de yılın ilerleyen döneminde yüzde 70 düşerek 223 milyar dolara inecek.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 20:31
  1. Bitcoin
  2. Wall Street
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'ye rest çektiler: İstemiyoruz
    1. ABD'ye rest çektiler: İstemiyoruz
    2. Bitcoin'de kritik uyarı: Aralık ayının..
    3. Van Persie'yi açıkladılar! İşte yeni..
    4. Sevakin Adası'nda flaş gelişme
    5. ''Trump'ın İslam karşıtı düşünceleri..
    6. Hangi namazın kazası yoktur?
    7. Barcelona'dan Arda Turan açıklaması
    8. CHP yine bildiğiniz gibi... Tekme..
    9. Hemşireliğe taban puan önerisi
    10. 9 soruda yeni sistem ve ücreti
    11. Trump'tan geri vites: Ben öyle bir şey..
    12. Paris: Soyguncuları ile ilgili flaş..
    13. Bu yıl envantere giriyor... Dünyanın..
    14. Komşuda hayat durdu! Halk isyanda
    15. Karlov suikastiyle ilgili flaş gelişme
    16. Bilim insanları Mars yüzeyinde buzul..
    17. Rusya duyurdu: Tümü etkisiz hale..
    18. Karlov cinayetiyle ilgili bir kişi..
    19. İstanbul'un ödüllü yaşam projesi 5...
    20. Ankara’da öğrenci servis aracı kaza..
    Abdullah Gül’den son dakika açıklaması: Arkadaşlarla…
    Abdullah Gül’den son dakika açıklaması: Arkadaşlarla…
    Karar sonrası AYM'den 'hayırdır' dedirten paylaşım!Alel acele tweet attı
    Karar sonrası AYM'den 'hayırdır' dedirten paylaşım!Alel acele tweet attı
    Gökçek: Sözcü'de yazmak isterim, çok maaş da...
    Gökçek: Sözcü'de yazmak isterim, çok maaş da...
    Türkiye'den Almanya'ya: Bunun karşılığı savaş açmak
    Türkiye'den Almanya'ya: Bunun karşılığı savaş açmak
    'Zerre kadar kıymeti harbiyeleri yoktur'
    'Zerre kadar kıymeti harbiyeleri yoktur'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 12.01.2018
    Cenaze namazında dikkat çeken detay!
    Cenaze namazında dikkat çeken detay!
    İran'a büyük şok: Can kayıpları artıyor
    İran'a büyük şok: Can kayıpları artıyor