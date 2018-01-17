Bitcoin'de inanılmaz düşüş devam ediyor

Kripto paralar için 2018 kâbus gibi başladı. Kripto paraların toplam piyasa değeri son 1 haftada 260 milyar dolar düşerken, dün de ortalama yüzde 20 eridi.

Dünya piyasalarında yeni yıl sonrası yaşanan yükseliş hız keserken, son dönemin popüler yatırım aracı kripto paralarda ise kelimenin tam anlamıyla bir çöküş yaşanıyor. Öyle ki, 8 Ocak’ta 830 milyar dolara ulaşan kripto paraların toplam piyasa değeri yaşanan son gelişmelerin ardından 260 milyar dolarlık kayıpla 570 milyar dolara geriledi. Bu alanda yatırımı bulunan pek çok yatırımcı söz konusu piyasa değerinin 2018’in ilk çeyreğinde 1 trilyon doları geçmesini hesaplıyordu.

DÜNKÜ ORTALAMA KAYIP %15-20’Yİ BULDU

Kripto para birimlerinde dün de kelimenin tam anlamıyla deprem yaşandı. Öyle ki, önde gelen kripto para birimlerinde bir günlük kayıp yüzde 15-20’leri buldu. Çin’in kripto para ticaretini engellemek için yasakları artırmayı tartışması, Güney Kore’de kripto para işlem platformlarının yasaklanmasının gündeme gelmesini tetiklediği satışlarla Bitcoinfiyatı 5 Aralık’tan bu yana görülen en düşük seviye olan 11.685 dolar seviyesini gördü. Habertürk'ün haberine göre dünkü düşüşte, Almanya Merkez Bankası’nın kripto paralar için global ölçekte düzenlemeler yapılması gereğini vurgulaması, ESMA Başkanı Majoor’un, Bitcoin başta olmak üzere kripto paralara yatırım yapanların tüm paralarını kaybetmeleri riski olduğunu ifade etmesi de etkili oldu.

BİTCOİN FİYATI 11.685 DOLAR SEVİYESİNİ GÖRDÜ

14 Eylül 2017 3.250

22 Kasım 2017 5.847

16 Aralık 2017 19.345

16 Ocak 2018 11.994

BU SABAH DA DÜŞÜYOR

Öte yandan Bitcoin'deki düşüş bu sabah da devam ediyor. Regülatörlerin kripto paraları çok sıkı kontrol altına alacağına ilişkin endişelerle Bitcoin'in fiyatı yüzde 7 değer kaybetti ve 10 bin 567 dolara indi.