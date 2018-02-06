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Bitcoin yarı yarıya düştü

Bitcoin fiyatı 5.995,58 doları gördükten sonra tekrar 6 bin doların üzerine çıktı. Piyasa değeri son 7 günde yüzde 43 düştü.

06 Şubat 2018 Salı 09:26
Bitcoin yarı yarıya düştü

Djiital para Bitcoin'de satışlar hızlandı. Dün, uzmanlar tarafından destek olarak görülen ve piyasada yukarı dönüşün başlayabileceği seviye olarak ifade edilen 7.500 doların altına inilmesi, bu sabah 6 bin doların altına kadar düşüşü beraberinde getirdi.

Ripple, Ethereum ve Litecoin gibi diğer dijital paralar da yüzde 6'nın üzerinde değer kaybettiler.

Coinmarketcap.com'a göre Bitcoin'in piyasa değeri son 24 saatte yüzde 22,96 ve son 7 günde yüzde 43,41 azalarak 106,27 milyar dolara indi. Bitcoin şu dakikalarda 6.245 dolardan işlem görüyor.

Ethereum'un son 24 saatte kaybı yüzde 26,03, Ripple'nin yüzde 21,77 ve Litecoin'in yüzde 23,33 oldu.

ABD ve İngiltere'de bazı bankaların kredi kartları ile dijital para alımını yasaklaması düşüşü hızlandırdı.

Değer kaybında ABD'nin önde gelen 2 piyasa regülatörünün dijital para işlem platformlarına federal gözetim getirilmesinin değerlendirilmesini Kongre'den istemeyi planladıkları haberleri de etkili oldu.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 09:26
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