Bitcoin, ülkeleri harekete geçirdi!

Çin ve Japonya’nın dijital para birimlerine yönelik regülasyon hamlelerinden sonra Avustralya’da bu ülkelere katılarak bu yönde adım atmayı planlıyor.

Avustralya Adalet Bakanı Michael Keenan yaptığı basın açıklamasında, “Finansal suç tehlikesi yeni teknolojiler ortaya çıktıkça gittikçe büyüyor. Alacağımız önlemler suçluların gizlenmesinin önüne geçecek.” dedi.

Tamamen bağımsız yapısı ve takip edilemez oluşu nedeniyle dijital para birimleri kara para aklama ve terörizm finansmanında da kullanılabiliyor.

Bitcoin şu sıralar günlük bazda yüzde 8,5 artışla 4.442 dolardan Eteryum ise yüzde 4 artışla 307 dolardan işlem görüyor.