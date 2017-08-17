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Bitcoin, ülkeleri harekete geçirdi!

Bitcoin işlemlerini kontrol altına almak isteyen ülkeler kervanına Çin ve Japonya’nın ardından Avustralya da katıldı.

17 Ağustos 2017 Perşembe 16:22
Bitcoin, ülkeleri harekete geçirdi!

Çin ve Japonya’nın dijital para birimlerine yönelik regülasyon hamlelerinden sonra Avustralya’da bu ülkelere katılarak bu yönde adım atmayı planlıyor.

Avustralya Adalet Bakanı Michael Keenan yaptığı basın açıklamasında, “Finansal suç tehlikesi yeni teknolojiler ortaya çıktıkça gittikçe büyüyor. Alacağımız önlemler suçluların gizlenmesinin önüne geçecek.” dedi.

Tamamen bağımsız yapısı ve takip edilemez oluşu nedeniyle dijital para birimleri kara para aklama ve terörizm finansmanında da kullanılabiliyor.

Bitcoin şu sıralar günlük bazda yüzde 8,5 artışla 4.442 dolardan Eteryum ise yüzde 4 artışla 307 dolardan işlem görüyor.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 16:22
  1. bitcoin
  • Takvim okuyunTakvim okuyun21 dk önce
    Ergün Diler
  • ÖNLEMİNİ ALINÖNLEMİNİ ALIN1 sa önce
    Olmayan , elinizle tutamadığınız gözünüzle göremediğiniz, size para birimi diye yutturulan boş bir şeye para yatırıyorsunuz ya. Yarın küresel krizde sap gibi ortada kalmayın dikkat edin. Çünkü ne çalacak bir kapı var ne elinizde somut bir şey . Adamlar verileri silip, paraları alıp kaçar, siz de kalmayın sonra ortada. Bir kaç seneye küresel krize dikkat. ekmeğe 10 lira verince fasulyeye 30 lira verince aklınız başınıza gelir aman ha önlemini alın
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