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Bitcoin tekrar 10 bin doların altına indi

Kripto para piyasasının belirleyicisi BitcoinÇin, Rusya ve ABD gibi dev ekonomilerden gelen düzenleme sinyalleriyle gün içinde 10 bin doların altına kadar geriledi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 16:33
Bitcoin tekrar 10 bin doların altına indi

Kripto para piyasasının belirleyicisi Bitcoin'de son 24 saatlik düşüş yüzde 12.97 olarak hesaplanırken sanal para birimi gün içinde 10 bin doların da altına düşerek 9 bin 958 dolardan işlem gördü. Satışlar sonrası ise fiyatını biraz toparlayarak gerileyerek 10 bin 118 dolara çıktı. 

İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan, ancak, son günlerde farklı ülkelerden gelen "düzenleme" ve "kısıtlama" haberlerinin etkisiyle kripto para piyasasında düşüşler hız kazanırken piyasa hacmi 466 milyar dolara gerileyip 483 miylar dolara yükseldi.

Bitcoinin uzun bir süredir görmediği düşük seviyelere gerilediği sürede, Ethereum yüzde 19.12 düşüşle 902 dolardan, Ripple yüzde 24 düşüşle 1.08 dolardan, Bitcoin Cash yüzde 16.49 düşüşle 1.660 dolardan ve Cardano yüzde 20.77 düşüşle 0.49 dolardan işlem görüyor.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 16:33
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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