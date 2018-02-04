Bitcoin'deki düşüşün sebebi ne? Bitcoin Kaç TL oldu?

Uzmanlar, Asya ekonomilerinde Bitcoin’e devlet müdahalesi ve regülasyon getirme endişelerinin yanı sıra, kripto para birimlerinde güvenlik, siber saldırı ve çalınma gibi risklerin değer kaybında etkili olduğunu belirtiyor.

YÜZDE 34.6 DÜŞTÜ

Bitcoin, 8 bin doların altına gerileyerek son 11 haftanın en düşük seviyesini gördü. Sanal para birimi Bitcoin’in değeri, 7 bin 540 dolara kadar geriledi ve günlük kaybı yüzde 16.3 oldu. Son 5 gündeki kayıpları yüzde 34.6’yı bulan Bitcoin, 18 Kasım’dan bu yana en düşük değerine ulaştı. Ayrıca sanal para biriminin son 5 günde piyasa değerinde de 20 milyar doların üzerinde kayıp yaşandı. Ocak ayındaki kayıpları da yüzde 25’i bulan Bitcoin’in piyasa değeri bu yılın başından itibaren yaklaşık 65 milyar dolar azaldı.

Uzmanlar, Bitcoin’e regülasyon getirilmesi ve siber güvenlik endişelerine işaret ederek, bunun kripto paralarda sert düşüşe neden olduğunu vurguladılar. Geçen ay Çin, Güney Kore ve Hindistan hükümetleri sanal para birimlerine yeni regülasyonlar getireceklerini duyurmuştu.

Ayrıca, pazar günü Japonya’daki Bitcoin hizmet şirketi Coincheck’ten siber saldırı sonucu 530 milyon dolar değerinde Bitcoin çalınmıştı. ABD’li yatırım bankacılığı devi Goldman Sachs, geçen hafta yaptığı açıklamada, Bitcoin fiyatındaki hızlı artış nedeniyle sanal para biriminin piyasa değerinin gerçek değerini aşarak “balon” olarak adlandırılan seviyede işlem gördüğü hakkında uyarıda bulunmuştu.

ETHEREUM 900 $’ı GÖRDÜ

Kripto para birimleri arasında değer kaybı yaşayan sadece Bitcoin olmadı. Son bir ay içinde 1500 dolara çok yaklaşan ve sonrasında iniş ve çıkışlar kaydeden Rus kontrollü Ethereum, son 7 günde yüzde 23 değer kaybı yaşadı. Ethereum’un değeri 900 dolara kadar düştü. Kripto paranın piyasa değeri ise yaklaşık 140 milyar dolardan 88 milyar dolara kadar düştü.

RIPPLE’I DA VURDU

Son dönemde fiyatı yüzde 11.9 düşen Ripple çok uzun bir süreden sonra 1 doların altına indi. Son 7 günde ise değer kaybı yüzde 35.50 seviyesinde.