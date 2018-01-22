Bitcoin rekorun altına geriledi

Sanal para Bitcoin'un fiyatları yüzde 5.9 dalgalanarak 11,106 dolar ile 11,761 dolar arasında işlem gördü. Piyasa değeri en yüksek olan kripto para, 19,511 dolarlık 18 Aralık 2017 rekorunun yüzde 40 altında bulunuyor.

Bir haftada yüzde 17 değer kaybeden Bitcoin, bu yıl yüzde 19 ekside bulunuyor. Bloomberg HT'nin haberine göre, CME'de işlem gören 26 Ocak vadeli Bitcoin kontratları, 117 kontrat hacimli işlemlerde yüzde 1ç9 artıda 11,580 dolar seviyesinden alıcı buldu. CME'de işeklm gören vadeliler 5 Bitcoin temsil ediyor.

Cboe'de işlem gören 14 Şubat vadeli kontratlar, 1,523 kontrat hacimli işlemlerde yüzde 2 artıda 11,630 dolar seviyesinden ieşlem gördü. Cboe'deki kontratlar, 1 Bitcoin temsil ediyor.

Bitstamp fiyatlarına göre diğer önemli dijital paralardan Ripple, yüzde 2.5 artıda 1.39 dolara yükseldi. Ethereum yüzde 2.8 yükselerek 1,063 dolara geldi. Litecoin ise yüzde 2.1 değer kazanarak 192.88 dolar oldu.