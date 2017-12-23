Bitcoin mercek altında

Ekonomistlerin balon olarak nitelendirdiği sanal para birimi ise global piyasalarda hızlı bir şekilde değer kaybetmeye devam ediyor.

Kripto para Bitcoin’in vergiye tabi olup olmayacağı, ülkeye ve yatırımcılara zarar verip vermeyeceği soru işareti. Bu konuda yüreklere su serpen açıklama Maliye Bakanı Naci Ağbal’dan geldi. Ağbal, TBMM Genel Kurulunda bir milletvekilinin sorusu üzerine “Bitcoin konusunda gerek Merkez Bankası gerek Hazine Müsteşarlığı gerek Sermaye Piyasası Kurulu gerekse Maliye Bakanlığı, bu konuyu teknik açıdan çalışıyorlar. Bir noktaya geldiğinde kurumlar arası ortak bir değerlendirme yaparak, bu konudaki hem hukuki altyapıyı hem de bu konuyla ilgili gerekli açıklamaları yaparız” diye konuştu.

BİTCOİN BALON

Ekonomistlerde ise Bitcoin’in balon olduğu görüşü hâkim. Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asaf Savaş Akat, para biriminin gelip geçici kaydederek, “Ancak Blockchain’in gelecekte nakit paranın yerini alma ihtimali kuvvetli. Paranın tarihine bakınca parayı çıkaran, var eden devlettir” dedi.

Blockchain’in pratik olmadığını belirten Akat, şu görüşleri dile getirdi: “Blockcain’ler olacaksa bankaların devletle beraber bir Merkez Bankası tesis ederek yapacağı bir şey olacak. Onun dışında egzotik bir servet tutma biçimi olarak karşımıza çıkıyor. Kullanışlı değil, ödeme sistemi inanılmaz pahalı ve hırsızlığa inanılmaz müsait. Bitcoin’e yatırdığın parayı altına yatır, çalınma ihtimali Bitcoin’e göre trilyonda bir.”

SPEKÜLASYON ARACI

Bitcoin’in spekülasyon aracı olduğunu vurgulayan Akat “Ben ‘1,5 dolarken bin dolarlık alayım’ diye aklımdan geçirdim ama vazgeçtim. Bu alanda birikimli bir tanıdığım bana ‘iyi ki almadın, yüzde yüz hacklerlerdi, o para gitmişti’ dedi. Ben almadım, çok memnunum” ifadelerini kullandı.

“HUKUKİ DÜZENLEME OLMASA MAĞDURİYET DOĞAR”

Bitcoin hukuki yönüyle de ele alınıyor. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Helvacı, dijital para birimi ile ilgili kanun boşluğu bulunduğunu kaydetti.

YASASI OLMALI

24 Aralık 1937 tarihli ve 3290 sayılı Devlet Hesaplarında Liranın Esas Olarak Kabulü Hakkında Kanun’a dikkat çeken Helvacı, şunları söyledi: “Bugün Türk Lirası’na duyduğumuz güvenin ve alış veriş hayatında Türk Lirası’nı kullanabilmemizin temeli bu kanundur. Bu kanun Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkındaki Kanun’un 5. maddesi ile 1 Ocak 2005 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır ve yine bu Kanunun 1. maddesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi “Yeni Türk Lirası” olarak kabul edilmiştir. Hatırlanacağı üzere “Yeni Türk Lirası’nın kabulü ile paradan 6 sıfırın atılması da yapılan bu değişiklikle mümkün olabildi. Daha sonra Bakanlar Kurulu kararı ile Yeni Türk Lirası’ndaki ‘Yeni’ ibaresi de kaldırıldı. Bütün bu değişiklikler hep bu yasal düzenlemeler ile gerçekleşti. O halde Bitcoin adı verilen dijital paranın geçerli olarak kullanılabilmesi için de yasal düzenlemeler yapılması şart. Bitcoin yasal zemine oturtulmadan ekonomik hayatın içine dâhil olursa birçok mağduriyetle karşı karşıya kalınabilir.” Miras Hukuku’nda da Bitcoin’e değinilmediğinden yakınan Helvacı, şöyle devam etti: Bitcoin bir yasal temele kavuşmadığı sürece Bitcoin’in miras yoluyla intikali de birçok tartışmanın ortaya çıkmasına ve mağduriyetin yaşanmasına neden olabilir.”