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Bitcoin kritik seviyeyi aştı! Hızla yükselişe geçti

Dünyanın en büyük sanal parası Bitcoin önemli seviye olan 9 bin doları aştı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 16:04
Bitcoin kritik seviyeyi aştı! Hızla yükselişe geçti

Şubat ayının ilk haftasında 6 bin dolara kadar gerileyen dünyanın en büyük sanal parası Bitcoin, o seviyeyi görmesinden bu yana başlattığı yükselişe devam ediyor. Pazartesi günü 8 bin doları aşan Bitcoin iki gündür kırmaya çalıştığı 9 bin kritik sınırını da bugün aştı.

Bitcoin'deki bu yükseliş diğer kripto paralara da yansıdı.

Bitcoin şu sıralar günlük bazda yüzde 6,30 artışla 9.131 dolardan, Ethereum yüzde 5,29 artışla 885 dolardan ve Ripple yüzde 3,87 artışla 1,07 dolardan işlem görüyor.

8.694 borsada işlem gören 1.530 kripto paranın şu anki piyasa değeri ise 440 milyar dolara yükselmiş durumda.
 

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 16:04
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