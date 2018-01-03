Bitcoin İslam'a aykırı olduğu gerekçesiyle yasaklandı

Mısırlı yetkililerden yapılan açıklamaya göre Allam, Bitcoin'in İslam kurallarına aykırı olduğuna hükmetti. Bitcoin'in herhangi bir merkezi otorite gözetimine tabi olmadığını vurgulayan Başmuftü, sanal para biriminin 'sahtecilik, bilgi yetersizliği ve hile' riskleri taşıdığına ve bu risklerin artabileceğine dikkati çekti.

Mısır merkezli gazete Ahram'ın aktardığına göre yayınlanan fetvada, "Bitcoin Şeriat'e göre caiz değildir. Çünkü bireylere, gruplara ve kurumlara zarara neden olmaktadır" ifadesi yer aldı.

BAŞMÜFTÜ DANIŞMANI: BİTCOİN TERÖRİSTLERİ FİNANSE ETMEK İÇİN KULLANILIYOR

Başmüftü Allam'ın danışmanlarından Magdy Ashour ise Egypt Today'e verdiği demeçte, Bitcoin'in 'direkt olarak teröristleri finanse etmek için kullanıldığını' ileri sürdü. Ülkedeki ilk Bitcoin borsası 2017'nin Ağustos ayında açılırken, sanal para birimi geçen ay Mısırlı yetkililer tarafından yasaklanmıştı.

Diyanet: Bitcoin caiz değil



Diyanet İşleri Başkanlığı, daha önce 'şu aşamada dinen uygun olmadığını' açıkladığı sanal paralar için kullanımının belirsizlik taşıması, aldatma ve aldanmaya yol açması halinde caiz olmadığını açıkladı.

Diyanet'e bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, 'Dini sorular' bölümüne gelen bir soruya verdiği fetvada özünde belirsizlik taşıyan, kamuoyunda ’saadet zinciri’ olarak bilenen uygulamalar gibi, belli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açan dijital sanal paraların kullanımına onay vermedi. Kurul açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

"Kullanıcılar arasında değişim ya da kıymet ölçüsü olarak genel kabul gören, kaynağı itibariyle kullanıcılara güven veren her türlü paranın kullanımı caizdir. Bu noktada önemli olan husus, para olarak bilinen değişim aracının kendi özünde yani üretim şeklinde, sürüm aşamalarında ve muhataplık niteliğinde büyük belirsizlik içerip içermemesi, bir aldatma) aracı olarak kullanılıp kullanılmaması ve belli bir kesimin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine vesile olup-olmamasıdır. Son yıllarda ortaya çıkan ve birçok çeşidi bulunan, dijital-kripto paralardan her birini kullanmanın hükmünü yukarıdaki genel ilkeler doğrultusunda değerlendirmek gerekir. Buna göre,özünde ciddi belirsizlikler taşıyan, aldanma ve aldatma riski ileri düzeyde olan, dolayısıyla güvencesi bulunmayan ve kamuoyunda ’Saadet zinciri’ olarak bilinen uygulamalar gibi belirli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açan dijital kripto paraların kullanımı caiz değildir."

Kaynak: Sputnik