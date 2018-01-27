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Bitcoin ‘dipsiz kuyu’

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin kripto paralara karşı vatandaşları uyarması, uzmanlar tarafından destek buldu. Uzmanlar, Bitcoin’i ‘dipsiz kuyu’ya benzetti.

27 Ocak 2018 Cumartesi 09:40
Bitcoin ‘dipsiz kuyu’

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Kripto para birimi Bitcoin’e talep giderek artıyor. Ama bu para biriminin ardında bir sektörün ve kurumun bulunmadığı unutuluyor” dedi.

OYUN GÖRÜLÜYOR

Bitcoin’in sakıncalarına işaret eden Yıldırımtürk, “Gençler bu para birimine kar etmek için yöneliyor ama zararlarla karşı karşıya kalabiliyor. Bir kumar ya da oyun olarak görülen para biriminin riskli tarafları umursanmıyor” ifadelerini kullandı. Yıldırımtürk, kripto paraların 5 sene içinde yaygınlaşacağını, popülaritesinin artacağını vurgulayarak, “Ama  riskleri önleme adına gereken tedbirler alınacak, bu paraların ardında bir sektör ve kurum bulunacak. Her şey kayıtlı olacak” diye konuştu.

SPEKÜLASYON SEVENLER İLGİLİ

Ekonomi dünyasının nabzını tutan yazar Güngör Uras da,  arz ve talebe göre Bitcoin’in fiyatının devamlı değiştiğine dikkat çekerek, ‘’Bitcoin’in fiyatı altın fiyatından daha oynak. Spekülasyon sevenler bu sanal para sistemini yaşatıyor. Bitcoin miktarı sınırlı sayıda olması nedeniyle değeri yükseliyor. Parasını Bitcoin’e bağlayanlar, sisteme nasıl güveniyor? Sistem bir gün çöker mi? Yoksa bu saadet zinciri böyle devam eder mi? Bileni yok’’ değerlendirmesinde bulundu. 

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 09:40
  1. Bitcoin
  2. Mehmet Ali Yıldırımtürk
  3. kripto para
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