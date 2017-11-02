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Bitcoin çıldırdı... Durmuyor... Bir rekor daha...

Sanal para birimi Bitcoin'in değeri tarihte ilk defa 7,000 doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı.

02 Kasım 2017 Perşembe 21:44
Bitcoin çıldırdı... Durmuyor... Bir rekor daha...

Bitcoin'in değeri, dünü 6,783 dolardan kapatmasının ardından, bugün yüzde 9,7 artışla 7,445 dolara kadar çıktı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Böylece, sanal para biriminin değeri hafta başından bu yana yüzde 21 artış gösterirken, bu senenin başından itibaren de yüzde 665 değer kazandı.

Ayrıca, Bitcoin'in değerinin 4,000 dolar seviyesinden 5,000 dolara yükselmesi 15 gün alırken, 5,000 dolar seviyesinden de ilk defa 6,000 dolar barajını geçmesi 8 gün sürmüştü. Bu tarihten sonra Bitcoin'in 7,000 dolar seviyesine ulaşması ise 13 gün sürdü.

Uzmanlar, ABD'li finans devi CME Group'un Bitcoin'in vadeli işlem sözleşmelerine bu yıl bitmeden başlamayı amaçladığına işaret ederek, sanal para birimine olan talebin arttığını vurguladı.

Dünyanın en büyük vadeli işlemler ve opsiyon borsası işletmecisi CME Group tarafından yapılan açıklamada, bu yılın dördüncü çeyreğinde Bitcoin'in vadeli işlemlerine başlanmasının planlandığı belirtilerek, gerekli düzenleyici kurumların onayının beklendiği bildirildi.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 21:44
  1. rekor
  • SabriSabri36 dk önce
    Ismi ilginc bit coin. Bitli islerden uzak durmak lazim.
  • DikkatDikkat38 dk önce
    İnsanlık için yeni bir tuzak.Olmayan şeyden birşey ümit etmek
  • Emekli48Emekli4845 dk önce
    Vadeli işlemler başlasın da, vadeler yaklaştıkça bizdeki bir zamanların bankerleri gibi batınca bitcoin yahudi tuzağı göreceğiz o zaman 7000 dolar mı oluyor, yoksa 7 cent'mi.
  • yaşaryaşar47 dk önce
    yeni bir uluslararasıtitan....
  • ÖzkanÖzkan49 dk önce
    Reklam yapmayin su pofff parayi!!! Kimse ilgilenmezse nasil cakilir reklamla yasiyo bu para!!!
  • İkraİkra49 dk önce
    Güvenmeyen.bu bir oyundur.bir gün tek açıklama ile herseyinizi kaydedebilirsiniz..yada hesabınızdan bitcoinler calibabilir.kimi nereye şikayet edeceksiniz.?batının yeni para tuzağı..aç gözlü lerin mekani..alın yerine önem verin.
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