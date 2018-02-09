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Bitcoin Cash yüzde 19.36 arttı

Kripto para birimleri ile ilgili son günlerde getirilen “düzenleme” ve “kısıtlama” haberlerine bağlı olarak piyasalardaki dalgalanmalar sürerken, en yüksek hacimli kripto para birimlerinden Bitcoin Cash, yeni bir uygulamaya ve bir borsaya katılmasıyla yüzde 19.36 arttı.

09 Şubat 2018 Cuma 10:46
Bitcoin Cash yüzde 19.36 arttı

Sabah saatlerinde en yüksek hacimli ilk beş sanal para biriminden Bitcoin Cash’in piyasa değerinin yükseldiği gözlemlenmişti. Ayrıca Cointext adı verilen yeni bir uygulamanın blok zincir teknolojisiyle ve kısa mesaj yoluyla Bitcoin Cash transferi gerçekleştirmeye başlaması ve Localbitcoincash borsasının ise Skycoin ve Smartcash servislerini platforma eklediğini duyurmasıyla sanal para birimleri altyapısının da güçlendirildiği duyuruldu.

EN ÇOK ARTAN SANAL PARA OLDU

Bitcoin Cash, 20.4 milyar dolarlık piyasa değeriyle, en yüksek hacimli ilk beş kripto para birimi arasında son 24 saatte yüzde 19.36’lık gözle görülür bir farkla en çok artan sanal para birimi oldu.

Toplam 1,510 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasa hacmi son 24 saatte 20 milyar dolara denk gelen yüzde 5.30’luk bir artışla 397.8 milyar dolara yükseldi. Piyasanın belirleyicisi Bitcoin ise yüzde 1.36 artarak 8.3 bin dolardan işlem gördü.
Bitcoin piyasanın yüzde 35.8’ini oluştururken, 24 saatlik piyasa hacmi ise 27.2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kripto para piyasasının en yüksek hacimli dört birimdeki 24 saatlik değişimler ise, Ethereum yüzde 0.80, Ripple yüzde 0.67 ve Cardano yüzde 2.92 düştü.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 10:46
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