Bitcion'le ilk ticaret gerçekleşti

60 bin tonluk soya fasülyesi ticaretinin gerçekleştirildiği anlaşmada kullanılan blok zincir teknolojisiyle ilgili Louis Dreyfus şirketinin Küresel Ticari Operasyonlar direktörü Robert Serpollet, "Kayda değer verimlilik kazanımları oldu, beklentimizin çok ötesindeydi." dedi.

Habertürk'ün haberine göre, ABN Amaro Küresel Ticaret ve Mal Finansmanı Müdürü Karin Kersten, "Blockchain işlemlerinin teknik olarak gerçekleşebileceğinin yanı sıra, işlemin çok daha kısa sürmesi ve hata bulunmaması sebebiyle blockchain teknolojisinin vaatlerini yerine getirdiğini kanıtladık." dedi.

Yapılan açıklamada blok zincir teknolojisi sayesinde belge ve veri süreçlerinde harcanan zamandan çok büyük tasarruf edildiğini ve işlemleri alışılageldik yöntemlerin gerektiği sürenin beşte birinde halledildiği belirtildi.

Habertürk'ün haberine göre, ING yetkililerinden Anthony van Vliet de yüksek hacimle ve düşük marjda gerçekleşen bu gibi ticari faaliyetlerde maliyet tasarrufunun çok önemli olduğunu ve blok zincir sayesinde maliyetlerde önemli bir düşüş sağlandığının altını çizdi. Vliet, daha önceki testlerde, petrol ticaretindeki maliyetlerin blok zincir sayesinde yüzde 25-30 oranında azaltıldığını da hatırlattı.

BLOK ZİNCİR (BLOCKCHAIN) NEDİR?

Blok zincir ya da blok zinciri olarak Türkçeye geçen blockchain teknolojisi herkese açık, merkezi bir yapıya sahip ve bir işlemin hesap defteri girişini veya kaydını temsil eden veri yapısı teknolojisinin tümüne verilen isim olarak özetlenebilir.

Bu teknolojide her bir hesap hareketi, gerçekliğini koruma altına almak hash adı verilen bir kodla dijital olarak zaman damgasıyla imzalanıyor ve kimse bu kayda müdahale edemiyor. Böylece hem hesap defterinin kendisi hem de içindeki hesap hareketleri şüphe götürmeyecek şekilde doğrulanmış oluyor.

Her birimi bir "blok" niteliğinde olduğu ve bu bloklar oluşturuldukları sırayı hiç bozmadan dizildiği için üzerinde oynama yapmak, sırasını değiştirmek mümkün olmuyor.

Blok zincir teknolojisi, şirketlerin tedarikçileri, müşterileri, çözüm ortakları ve ağlarındaki taraflarla "varlık transferi" yapmasını hızlandıran ve tarafların gerçekleştirdiği işlemlerde, kontratlar ve sertifikalar gibi belgeleri dijital ortama aktararak işlemlerde kullanılan verilerin kontrol edilmesini kolaylaştırarak sürecin maliyetini düşüren bir sistem olması sebebiyle şirketler tarafından dikkatle takip ediliyor.