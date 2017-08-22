Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'BiTaksi'den yerel ekonomiye 240 milyon TL

Taksicilerle yolcuları buluşturan akıllı telefon uygulaması BiTaksi, gerçekleştirdiği yaklaşık 12 milyon yolculuk ile 240 milyon TL’lik ekonominin yaratıcısı oldu.

22 Ağustos 2017 Salı 15:41
'BiTaksi'den yerel ekonomiye 240 milyon TL

Kredi kartı ile ödeme seçeneğiyle nakit dolaşımının azalmasına ve ekonominin kayıt altına alınmasına olanak sağlayan BiTaksi, vergi gelirlerindeki artış ile ekonomide büyümeye ve yeni iş fırsatlarının ortaya çıkmasına destek oluyor. BiTaksi kullanan 10 bin aktif sürücünün aylık gelirlerine ek olarak ortalama bin 500 TL daha kazandığı, toplam ek gelirlerinin ise yaklaşık 120 milyon TL olduğu açıklandı.

Kullanıcılarının yüzde 51’ini kadınlar, yüzde 49’unu ise erkeklerin oluşturduğu BiTaksi’de sürücüler yolculuk başına ortalama 6,2 km yol yapıyor. Yolcu ve sürücülerin puanlandığı bir sistemle denetlenen uygulamada, sürücülerin puan ortalaması 5 üzerinden 4,81.

BİTAKSİ’LER DÜNYANIN ÇEVRESİNİ BİN 875 KEZ DOLAŞTI

Hizmete girdiği günden bu yana 2,3 milyon kişi tarafından cebe indirilen BiTaksi ile yapılan yolculukların toplamı 75 milyon kilometreyi aştı. Yani BiTaksi kullanan sürücüler dünyanın çevresini bin 875 kez dolaşmış oldu.

BİTAKSİ ÇAĞRILMAYAN İLÇE KALMADI

İstanbul ve Ankara’da sarı taksi bölgesinde hizmet veren BiTaksi’ye ilgi gün geçtikçe artıyor. Uygulama üzerinden yapılan aylık yolculuk ortalaması 600 bine ulaşan BiTaksi’nin çağrılmadığı ilçe ise bulunmuyor. İstanbul ve Ankara’da hizmet veren BiTaksi’den en yoğun 08.00-09.30 ve 18.00-20.30 saatleri arasında çağrı yapılıyor.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 15:41
  1. Türkiye Ekonomisi Haberleri
  2. Türkiye Ekonomisi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ayvalık-Altınoluk BADO Seferleri Başlıyor
    1. Ayvalık-Altınoluk BADO Seferleri..
    2. Trabzonspor'a Burak müjdesi!
    3. Arabasının camını kapatmak isterken..
    4. Adana'da dolmuş ile motosiklet..
    5. Avustralya'da beyaz koala heyecanı!
    6. Aydın’da imam kaza yaptı cenaze ortada..
    7. Kazada ölen genç futbolcu 2 ay önce..
    8. Zonguldak'taki darbe girişimi davası..
    9. AK Partili vekilden 'Ahmet Şan' tepkisi!
    10. Tokat'ta 6 gündür haber yok! Telefonda..
    11. Tokat'ta halk midibüsü sulama kanalına..
    12. Kastamonu için kuvvetli yağmur uyarısı
    13. Hac'da yeni uygulamalar hayata geçirildi
    14. Altının kilogramı 145 bin 900 liraya..
    15. İstanbul Eminönü'nden 5'e alıp..
    16. Fransız Bakan Collomb: Türkiye ile çok..
    17. Rusya'dan S-400 açıklaması! Anlaşma..
    18. İşte tarım havzalarında desteklenecek..
    19. Fenerbahçeli yöneticiler Milan kulüp..
    20. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr...
    Bordo Berelilerde 'Aksakallı' depremi!
    Bordo Berelilerde 'Aksakallı' depremi!
    ABD vurmaya başladı!
    ABD vurmaya başladı!
    Rusya'yı panik bastı! 'Başkenti taşıyalım'
    Rusya'yı panik bastı! 'Başkenti taşıyalım'
    Koray Aydın resmen açıkladı! Teşkilatı ben kuracağım...
    Koray Aydın resmen açıkladı! Teşkilatı ben kuracağım...