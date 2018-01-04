Bist’te ulaştırma sektörüne yoğun talep

Endeksin bu sene 120 bin seviyelerinde kalacağı tahmin ediliyor. Sektör endekslerinden en fazla kazandıran yüzde 193,3 ile ulaştırma oldu. Bu sektörü yüzde 153,5 ile madencilik, yüzde 97,4 ile metal ana sanayii takip etti. Tek gerileyen endeks yüzde 8,1 ile spor oldu. Ulaştırma sektörü hisse senetlerinde THY ön plandaydı. Hisseleri yüzde 213,2 değerlenen şirket yatırımcısını sevindirdi.

Tarım ürünlerinin fiyatları merak konusu

Ticaret borsalarında tarım ürünlerinin fiyatları yatırımcıları yakından ilgilendiriyor. Kâr ya da zarar oranını hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, kuru meyveler, orman ürünleri, tekstil hammaddelerinin bedellerinde oynamalar belirliyor.

BRENT PETROLDE REKOR ARTIŞ

İran’da rejim karşıtı eylemler ve Rusya ile Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) arz kesintilerine bağlı olarak ham petrol fiyatları arttı. Brent petrol yüzde 0,4 artışla 67,12 doları, Batı Teksas Petrolü de 0,3 artışla 60,61 doları buldu. Artışların devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Brent petrolün varil fiyatı 2014’ten bu yana ilk kez 67 doları aştı.

STRATEJİSTLERDEN 2018 TAHMİNLERİ

Yatırım stratejistleri 2018’de döviz ve altın ile ilgili tahminlerini paylaştı. Bu tahminler şöyle:

Birim Tahmin alt ve üst (TL)

Dolar 3,50-3,70

Euro 4,20

Sterlin 5,00

Gram Altın 150-160