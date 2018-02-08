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BİST'i selâmladı, değeri 4 milyar TL'ye yaklaştı

1993 yılında kulak burun boğaz uzmanı Dr. Muharrem Usta tarafından kurulan ve ulusal ve uluslararası ortaklıklarla 25 yılda tek hastaneden 29 hastaneli sağlık zincirine dönüşen MLP Care’de halka arz süreci tamamlandı.

08 Şubat 2018 Perşembe 09:39
BİST'i selâmladı, değeri 4 milyar TL'ye yaklaştı

Medical Park ve Liv Hospital’ı bünyesinde barındıran MLP Sağlık Hizmetleri’nin (MLP Care) halka arz büyüklüğü 1 milyar 384 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Şirket paylarının yüzde 31,44’ü için çıkılan talep toplamada, ek satışlara da talep gelmesiyle birlikte halka açıklık oranı yüzde 36,15 olarak gerçekleşti. MLP Care hisselerinin 13 Şubat’ta Borsa İstanbul’da (BIST) işlem görmesi öngörülüyor. Her bir payın fiyatının 19 lira olarak gerçekleştiği arzda MLP Care’in toplam piyasa değeri 3 milyar 827 milyon lira olarak kayıtlara geçti. 13 Şubat 2018 itibariyle halka açıklık oranı 35,01 olacak. Buna göre işlem görmeye başlayacağı tarih itibariyle şirketin piyasa değeri ise 3 milyar 952 milyona ulaşacak.

GÜVEN TAZELENDİ

MLP Care Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Muharrem Usta, “Yurtiçi ve yurtdışından gelen talebin toplam büyüklüğü bizi mutlu etti. Halka arza Singapur, ABD, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kıta Avrupası’ndaki tanınmış, büyük yatırım fonlarından ilgi oldu. En büyük ilgi ise Birleşik Krallık’tan gösterildi. Bu ilgi hem şirketimize hem de Türkiye ekonomisine duyulan güveninin bir göstergesi. Bu nedenle çok mutluyuz” dedi. MLP Care’in, hızlı büyüyen bir sağlık kurumu olduğuna işaret eden Usta, sağlık alanındaki yatırımlara aynı hızda devam etmek; ekonomiye, istihdama ve Türkiye’nin uluslararası arenada sağlık sektöründeki itibarına katkı sağlamak adına yeni bir adım attıklarını vurguladı.
Turkven ortağı ve MLP Care Yönetim Kurulu Üyesi Hale Özsoy Bıyıklı da, halka arzın, şirketin sürdürülebilir büyümesine büyük katkı yapacağına dikkat çekerek şöyle konuştu: “Başarı ile gerçekleşen bu halka arzla birlikte şirkete 600 milyon liralık bir sermaye artışı sağlanıyor. Sermaye artışı ile döviz endeksli borçların ödenmesinin ardından, kaynaklarımız ile sürdürülebilir güçlü büyümemize devam edeceğiz.”


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 09:39
  1. Medical Park
  2. Liv Hospital
  3. MLP Care

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