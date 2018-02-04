BİST kazandırdı dolar üzdü

BORSA ZİRVEDEN DÖNDÜ

BIST 100 endeksi, ocak ayının son haftasında en yüksek 121.531,50 ile tarihi zirvesini gördü. Şubat ayı ikinci gününde ise, 118.119,40 puandan tamamladı. Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,92 azalarak 161,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,92 düşüşle 1.082,00 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 268,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise, 265,00 liraya düştü. Euro yeni aya 4,68 seviyesinde giriş yaparken, ocak ayında 3.73’ kadar gerileyen ABD doları- TL paritesi toparlanarak 3,7650 liraya çıktı.

ŞUBATTA DALGALI SEYİR

Şubat ayının piyasalar açısından dalgalı geçeceğini dile getiren altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, özellikle ABD Merkez Bankası’nın (FED) mart ayında vereceği faiz kararının şimdiden satın alınmaya başlandığına dikkat çekti. Bu durumda faiz oranlarının yüzde 0.25 oranında artırılabileceğini kaydeden Yıldırımtürk, “Yeni FED Başkanı Jerome Powell’ın ekibiyle vereceği artırım kararı ile global piyasalarda ocak ayında dalgalı seyirde olan dolar, yeniden toparlanma sürecine girecektir” değerlendirmesinde bulundu.

DOLAR BORCU OLANA FIRSAT

Şubat ayının dolar borcu olanlar için fırsat yönlü değerlendirilmesi gerektiğini savunan Yıldırımtürk, ‘’İç piyasada alış verişin dolara dayandığı ürünlerden kaynaklı borcu olanlar için 3.75 ile 3.78 aralığı bir fırsat olabilir” dedi.

YÜZDE KAÇ KAZANDIRDI?

BİST: Yüzde 3,64

ALTIN: Yüzde 2,48

EURO: Yüzde 2,93

DOLAR: Yüzde -0,79

BITCOIN ÇÖKÜYOR

Bitcoin, 8 bin doların altına gerileyerek son 11 haftanın en düşük seviyesini gördü. Sanal para birimi Bitcoin’in değeri, cuma günü akşam saatlerinde 7 bin 540 dolara kadar geriledi ve sadece bir günlük kaybı yüzde 16,3 oldu. Geçen haftaki kayıp oranı yüzde 34,6’yı bulurken, kasım ortasından bugüne kadarki en düşük değer tespit edildi. Bu da 20 milyar dolara tekabül ediyor. Ocak ayındaki kayıpları yüzde 25’i bulan Bitcoin’in piyasa değeri de bu yılın başından itibaren yaklaşık 65 milyar dolar azaldı.

BİST LİGİ LİDERİ TRABZON

Spor endeksi ocak ayında yüzde 0,88 değer kaybetti. Trabzonspor’un hisseleri, söz konusu dönemde yüzde 3,64 yükseldi ve Borsa İstanbul’da yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.